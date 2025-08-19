Makron Putinin Ukraynada sülhə nail olmağa hazır olduğuna şübhə edir

Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin Ukraynada müharibəyə son qoymağa hazır olmasına şübhə ilə yanaşdığını bildirib.
“Report” xəbər verir ki, Makron bunu Ağ Evdə danışıqlardan sonra “NBC News”a müsahibəsində bildirib.
"Vəziyyətə və faktlara baxaraq, Prezident Putinin indi sülhə hazır olduğunu görmürəm", - o qeyd edib.
Onun sözlərinə görə, ABŞ əlavə sanksiyaların tətbiqi də daxil olmaqla, həll yolunun tapılması üçün Rusiyaya təzyiq göstərməlidir.
"Əgər Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski arasında ikitərəfli görüşdə irəliləyiş olmasa və üçtərəfli görüş uğursuz olarsa, biz sanksiyaları, ikinci və birinci dərəcəli sanksiyaları gücləndirməli olacağıq", - Makron vurğulayıb.
Fransa Prezidenti Tramp, Zelenski və Avropanın aparıcı liderləri ilə görüşdən sonra bildirib ki, gələcəkdə Rusiyanın istənilən hücumunun qarşısını almaq üçün Ukraynaya təhlükəsizlik zəmanətləri verilməlidir.
"Əgər siz təhlükəsizlik zəmanətləri olmadan hər hansı sülh sazişi bağlasanız, Rusiya heç vaxt verdiyi sözə əməl etməyəcək və öz öhdəliklərini yerinə yetirməyəcək", - o hesab edir.
Makronun sözlərinə görə, Trampın avqustun 15-də Alyaskada Putinlə görüşünün əsas məqamlarından birinin onun Ukrayna üçün təhlükəsizlik zəmanətlərini qəbul etməsi olduğunu qeyd etməsi ümidvericidir.
Atəşkəsin mümkünlüyü ilə bağlı suala Makron "Mən çox ümid edirəm" deyə cavab verib və qeyd edib ki, dünya liderlərinin nümayəndə heyətləri ABŞ-də olduğu vaxtda belə Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib.