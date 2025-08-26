Maduro Venesuela ərazisində narkotik trafikinin aradan qaldırıldığını açıqlayıb

Venesuela narkotik qaçaqmalçılığından azad bir ölkədir və Kolumbiya narkokartellərinin respublika ərazisindən yalnız 5% kokain keçirməyə çalışır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro "Venezolana de Televisión" kanalının "Maduro ilə plus" proqramında bildirib.
"Venesuela narkotik qaçaqmalçılığından, kokain istehsalından təmiz və azad bir ölkədir", - deyə Maduro qeyd edib.
O, respublikanın Kolumbiya narkokartellərinin istehsal etdiyi kokainin ümumi həcminin 5%-nin öz ərazisi vasitəsilə ABŞ-yə qaçaqmalçılıq cəhdlərinə qarşı uğurla mübarizə apardığını və bu il artıq 52 ton narkotik müsadirə etdiyini vurğulayıb.
"ABŞ bazarı üçün nəzərdə tutulan kokainin 80%-i Sakit okean vasitəsilə çatdırıldığı halda, Vaşinqton Karib dənizində hərbi-dəniz qüvvələrini yerləşdirir və Venesuela, Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrini təhdid edir", - deyə prezident qeyd edib.
Maduro "Amerika cəmiyyətinin dünyada narkotik maddələrin ən böyük istehlakçısı olduğunu" və ABŞ-nin narkotik qaçaqmalçılığına qarşı mübarizə səylərinin fayda vermədiyini bildirib.
Qeyd edək ki, "Reuters" agentliyi Pentaqon mənbələrinə istinadən ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələrinin üç esminesinin "narkokartellərə qarşı əməliyyatlar keçirmək üçün" Karib dənizinin cənub hissəsinə, Venesuela sahillərinə göndəriləcəyi barədə məlumat yayıb. "The New York Times" qəzetinin məlumatına görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Pentaqona Latın Amerikası narkokartellərinə qarşı hərbi güc tətbiqinə başlamaq üçün gizli direktiv imzalayıb.