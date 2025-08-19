Haqqımızda

Lavrov: Tramp Alyaska sammitindən sonra Ukraynada nizamlanmaya daha dərindən yanaşmağa başlayıb Rusiya Federasiyası və ABŞ prezidentlərinin avqustun 15-də Alyaskada keçirilən sammiti göstərdi ki, indiki Amerika administrasiyası Ukrayna ətrafında uzunmüddətli və dayanıqlı nizamlanmanın tapılmasına yönəlib.
19 avqust 2025 14:18
Sergey Lavrov

Rusiya Federasiyası və ABŞ prezidentlərinin avqustun 15-də Alyaskada keçirilən sammiti göstərdi ki, indiki Amerika administrasiyası Ukrayna ətrafında uzunmüddətli və dayanıqlı nizamlanmanın tapılmasına yönəlib.

“Report”un məlumatına görə, bunu Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov “Rossiya 24” telekanalında Nailə Əsgərzadəyə müsahibəsində deyib.

“Orada (Alyaskada - red.) çox yaxşı ab-hava var idi və bu, prezidentlərin (Vladimir Putin və Donald Tramp – red.) danışıqlardan sonra verdiyi bəyanatlarda öz əksini tapıb”, - o bildirib.

Lavrovun sözlərinə görə, Alyaskada faydalı söhbət olub.

O əlavə edib ki, Tramp və komandası xüsusilə Alyaskadakı görüşdən sonra Ukraynada nizamlanma məsələsinin həllinə çox daha dərindən yanaşmağa başlayıb.

İngilis versiyası Lavrov: Trump took deeper approach to settlement in Ukraine after Alaska summit
Rus versiyası Лавров: Трамп после саммита на Аляске стал глубже подходить к урегулированию в Украине

