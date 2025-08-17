Korfudan Düsseldorfa uçan sərnişin təyyarəsi Brindiziyə məcburi eniş edib

Korfu adasından Düsseldorfa uçan Almaniyanın "Condor" aviaşirkətinə məxsus sərnişin təyyarəsi mühərrikində yaranan nasazlıq səbəbindən İtaliyanın cənubundakı Brindizi şəhərinə məcburi eniş edib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə DPA agentliyi yazır.
Məlumata görə, təyyarədə 273 sərnişin və 8 ekipaj üzvü olub. Havaya qalxdıqdan az sonra "Boeing 757"nin sağ mühərrikində alov çıxıb. Hadisə şahidləri güclü partlayış və aydın görünən alovlar barədə məlumat veriblər. Lakin şirkətdən bildirilib ki, mühərrikdə yanğın olmayıb, sadəcə nasazlıq səbəbindən müvəqqəti olaraq alov müşahidə edilib.
Şirkətin məlumatına görə, pilot kabinəsinin displeyi mühərrikin hava axınında problem yarandığını göstərib və bu, təyyarəni Korfudan təxminən 200 km şimal-qərbdə Brindiziyə endirmək qərarına səbəb olub. Hazırda hadisənin səbəbləri araşdırılır və təyyarəyə yerində baxış keçirilir.
Qeyd olunur ki, bir çox sərnişin oteldə kifayət qədər nömrə olmadığı üçün hava limanında gecələmək məcburiyyətində qalıb.
Aviaşirkət bildirib ki, alternativ yaşayış yerlərindən istifadə edən sərnişinlər xərclərin ödənilməsini tələb edə bilərlər.