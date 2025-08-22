Kolumbiyada iki terror aktı nəticəsində 20-yə yaxın adam ölüb, onlarla insan yaralanıb

Kolumbiyada bomba yüklü avtomobilin partladılması və polis helikopterinə hücum nəticəsində azı 17 nəfər ölüb.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə Qərb mətbuatı məlumat yayıb.
Qeyd olunur ki, ölkə Prezidenti Qustavo Petro hər iki hücuma görə Kolumbiya İnqilabçı Silahlı Qüvvələrinin (FARC) ləğv edilmiş dissidentlərinin məsuliyyət daşıdığını bildirib.
Səlahiyyətlilərin məlumatına görə, kokain istehsalı üçün xammal olan koka plantasiyalarını ləğv etmək üçün Kolumbiyanın şimalındakı Antyokiya departamentinə əməkdaşları daşıyan helikopterə pilotsuz uçuş aparatı ilə hücum edilib, hücum nəticəsində azı 12 polis əməkdaşı ölüb.
Bu arada ölkənin cənub-qərbində yerləşən Kali şəhərinin səlahiyyətliləri partlayıcılarla dolu avtomobilin hərbi aviasiya məktəbinin yaxınlığında partlaması nəticəsində 5 nəfərin öldüyünü, 30-dan çox insanın yaralandığını bildirib.
Kolumbiya Hərbi Hava Qüvvələri partlayışla bağlı mediaya əlavə məlumat verməyib.