KİV: Vaşinqton Ukraynadakı sülhməramlılara təyyarə və kəşfiyyat məlumatı verməyə hazırdır ABŞ Ukraynada hərbi təyyarələrini yerləşdirməyə və münaqişə bitdikdən sonra təhlükəsizlik zəmanəti kimi Kiyevə kəşfiyyat məlumatları verməyə hazır olduğunu bildirib.
26 avqust 2025 23:52
ABŞ Ukraynada hərbi təyyarələrini yerləşdirməyə və münaqişə bitdikdən sonra təhlükəsizlik zəmanəti kimi Kiyevə kəşfiyyat məlumatları verməyə hazır olduğunu bildirib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Financial Times” Avropadakı mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Məlumata görə, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarının müzakirəsi zamanı ABŞ nümayəndələri avropalı tərəfdaşlarına Böyük Britaniya və Fransanın rəhbərlik etdiyi koalisiyanın hərbi kontingentinin yerləşdirilməsini təmin etmək üçün strateji aktivlər, xüsusən kəşfiyyat, müşahidə, komandanlıq və nəzarət, eləcə də hava hücumundan müdafiə vasitələri verməyə hazır olduqlarını bildiriblər.

ABŞ müharibədən sonrakı təhlükəsizlik zəmanətləri üçün Ukraynanı öz təyyarələri, logistikası və yerüstü radarları ilə təmin edə bilər.

Məqalədə həmçinin bildirilir ki, ABŞ-nin təklifi hələ də geri götürülə bilər və onun həyata keçirilməsi Avropa dövlətlərinin Ukraynaya on minlərlə hərbçi yerləşdirməyə hazır olmasından asılıdır.

Qeyd olunur ki, təxminən 10 ölkə Ukraynaya qoşun yeritməyə hazırdır. ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi Keyt Kelloq bildirib ki, Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatları üzrə diplomatik iş davam edir.

Rus versiyası FT: Вашингтон выразил готовность предоставить авиацию и разведданные миротворцам в Украине

