KİV: Ukrayna Rusiyaya ərazi güzəştlərinə dair heç bir sövdələşməni qəbul etməyəcək

Digər ölkələr
19 avqust 2025 02:31
KİV: Ukrayna Rusiyaya ərazi güzəştlərinə dair heç bir sövdələşməni qəbul etməyəcək

Ukrayna Rusiyaya ərazi güzəştlərini ehtiva edən heç bir sövdələşməni qəbul etməyəcək və tam sülh sazişi üçün ilk addım kimi atəşkəsdə israrlıdır.

"Report"un "Financial Times"a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Kiyevin Ağ Evdə keçirilən görüşdə ABŞ Prezidentinə təkliflərinin yer aldığı sənəddə deyilir.

Qeyd olunur ki, Ukrayna Rusiya ilə sülh razılaşmasından sonra ABŞ-nin təhlükəsizlik zəmanətini əldə etmək cəhdi ilə Avropa tərəfindən maliyyələşdirilən 100 milyard dollar dəyərində Amerika silahlarını almağa sadiqdir.

Sənəddə Ukraynanın sövdələşmənin bir hissəsi olaraq hansı silahları tələb etdiyi açıqlanmır, lakin Kiyev şəhərlərini və mühüm infrastrukturunu qorumaq üçün Amerikanın azı 10 “Patriot” hava hücumundan müdafiə raket sistemini, eləcə də digər raket və avadanlıqları almaq istəyini açıq şəkildə bəyan edib.

Təkliflərə əsasən, Kiyev və Vaşinqton həmçinin Ukrayna şirkətləri ilə pilotsuz təyyarələrin istehsalı üçün 50 milyard dollarlıq müqavilə bağlayacaq. Ancaq dron müqaviləsinin hansı hissəsinin satınalma və hansı hissəsinin investisiya olacağı açıqlanmır.

