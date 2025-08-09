Haqqımızda

KİV: Uitkoff Qəzza razılaşmasını müzakirə etmək üçün Qətərin Baş naziri ilə görüşəcək ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Əl Tani Qəzza zolağında münaqişənin həllini müzakirə etmək üçün şənbə günü İbitsa adasında danışıqlar aparmağı planlaşdırır.
9 avqust 2025 17:49
ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiven Uitkoff və Qətərin Baş naziri və xarici işlər naziri Məhəmməd bin Əbdül Rəhman Əl Tani Qəzza zolağında münaqişənin həllini müzakirə etmək üçün şənbə günü İbitsa adasında danışıqlar aparmağı planlaşdırır.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Axios” portalı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

Mənbələrin sözlərinə görə, İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun Fələstin anklavını ələ keçirmək planı Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiqlənsə də, onun həyata keçiriləcəyi dəqiq vaxt yoxdur və bu da diplomatiya üçün “qapını açıq saxlayır”.

İsrail rəsmisinin sözlərinə görə, yəhudi dövləti və Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatı müharibənin dayandırılması məsələsində tamamilə əks mövqedədirlər və bu, hazırkı mərhələdə hərtərəfli razılaşmanın müzakirəsini mənasız edir.

Rus versiyası СМИ: Уиткофф встретится с премьером Катара для обсуждения сделки по Газе

