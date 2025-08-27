Haqqımızda

KİV: Qərb Ukraynaya 4-5 hərbi briqada göndərməyi müzakirə edir

KİV: Qərb Ukraynaya 4-5 hərbi briqada göndərməyi müzakirə edir Qərb Ukraynada təhlükəsizliyi təmin etmək istəyən koalisiyaya dörd və ya beş briqada göndərmək imkanını müzakirə edir.
Digər ölkələr
27 avqust 2025 04:51
KİV: Qərb Ukraynaya 4-5 hərbi briqada göndərməyi müzakirə edir

Qərb Ukraynada təhlükəsizliyi təmin etmək istəyən koalisiyaya dörd və ya beş briqada göndərmək imkanını müzakirə edir.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti Volodimir Zelenskinin Ofisinin rəhbəri Andrey Yermaka istinadən yazıb.

Nəşr qeyd edib ki, təxminən 4-5 Avropa briqadası ilə bağlı müzakirələr davam edir, onlar “istəklilər koalisiyası” tərəfindən təmin olunacaq, üstəlik ABŞ-dan strateji dəstək aktivləri ilə.

Yermakın sözlərinə görə, Vaşinqtonda keçirilən görüş təhlükəsizlik zəmanətləri və Avropanın maliyyə mexanizmləri vasitəsilə Amerika silahlarının alınması ilə bağlı məsələlərin aydınlaşdırılmasına kömək edib.

O, həmçinin qeyd edib ki, “İstəklilər koalisiyası”na dəstək bir sıra hərbi, siyasi və iqtisadi tədbirləri əhatə edəcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FT: Запад обсуждает отправку в Украину 4-5 бригад военных

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Venesuela ABŞ-nin hərbi gəmilərini Karib dənizində yerləşdirməsi ilə bağlı BMT-yə müraciət edib
Venesuela ABŞ-nin hərbi gəmilərini Karib dənizində yerləşdirməsi ilə bağlı BMT-yə müraciət edib
27 avqust 2025 05:38
Fransada sinaqoqlara qarşı terror aktları planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb
Fransada sinaqoqlara qarşı terror aktları planlaşdıran yeniyetmələr saxlanılıb
27 avqust 2025 04:22
Vitkoff bu həftə Ukrayna nümayəndələri ilə görüşəcək
Vitkoff bu həftə Ukrayna nümayəndələri ilə görüşəcək
27 avqust 2025 03:41
Rusiya vətəndaşı Estoniyada casusluğa görə azadlıqdan məhrum edilib
Rusiya vətəndaşı Estoniyada casusluğa görə azadlıqdan məhrum edilib
27 avqust 2025 03:08
Almaniya Limanlar Assosiasiyası müdafiə nazirini müharibə hazırlığı üçün vəsait ayırmağa çağırıb
Almaniya Limanlar Assosiasiyası müdafiə nazirini müharibə hazırlığı üçün vəsait ayırmağa çağırıb
27 avqust 2025 02:39
Tramp Lavrovun Zelenskinin legitimliyi ilə bağlı dediklərini cəfəngiyyat adlandırıb
Tramp Lavrovun Zelenskinin legitimliyi ilə bağlı dediklərini cəfəngiyyat adlandırıb
27 avqust 2025 02:17
Qrossi: AEBA müfəttişlərinin birinci qrupu İrana qayıdıb
Qrossi: AEBA müfəttişlərinin birinci qrupu İrana qayıdıb
27 avqust 2025 02:05
ABŞ Prezidenti Rusiyanı “iqtisadi müharibə” ilə hədələyib
ABŞ Prezidenti Rusiyanı “iqtisadi müharibə” ilə hədələyib
27 avqust 2025 01:48
Makron siyasi böhran fonunda istefa verməyəcək
Makron siyasi böhran fonunda istefa verməyəcək
27 avqust 2025 00:41
Vitkoff: ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsini ilin sonuna qədər bitirməyə can atır
Vitkoff: ABŞ Rusiya-Ukrayna münaqişəsini ilin sonuna qədər bitirməyə can atır
27 avqust 2025 00:36

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi