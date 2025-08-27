Qərb Ukraynada təhlükəsizliyi təmin etmək istəyən koalisiyaya dörd və ya beş briqada göndərmək imkanını müzakirə edir.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Financial Times" (FT) qəzeti Volodimir Zelenskinin Ofisinin rəhbəri Andrey Yermaka istinadən yazıb.
Nəşr qeyd edib ki, təxminən 4-5 Avropa briqadası ilə bağlı müzakirələr davam edir, onlar “istəklilər koalisiyası” tərəfindən təmin olunacaq, üstəlik ABŞ-dan strateji dəstək aktivləri ilə.
Yermakın sözlərinə görə, Vaşinqtonda keçirilən görüş təhlükəsizlik zəmanətləri və Avropanın maliyyə mexanizmləri vasitəsilə Amerika silahlarının alınması ilə bağlı məsələlərin aydınlaşdırılmasına kömək edib.
O, həmçinin qeyd edib ki, “İstəklilər koalisiyası”na dəstək bir sıra hərbi, siyasi və iqtisadi tədbirləri əhatə edəcək.