KİV: Putin Trampa Ukraynanın Donetskdən çıxması şərtilə digər ərazilərdə cəbhəni dondurmağı təklif edib Rusiya lideri Vladimir Putin ABŞ Prezidenti Donald Trampla danışıqlar zamanı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Donetsk vilayətinin bütün ərazisini tərk etməsi şərti ilə Zaporojya və Xerson vilayətlərində cəbhə xəttinin dondurulmasını təklif edib.
Digər ölkələr
16 avqust 2025 20:32
Rusiya lideri Vladimir Putin ABŞ Prezidenti Donald Trampla danışıqlar zamanı Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Donetsk vilayətinin bütün ərazisini tərk etməsi şərti ilə Zaporojya və Xerson vilayətlərində cəbhə xəttinin dondurulmasını təklif edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə BBC "Financial Times"a istinadən məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, bu, yeganə şərt deyil: Putinin münaqişənin əsas səbəbləri adlandırılan amillərin aradan qaldırılması ilə bağlı digər əsas tələbləri də yerinə yetirilməlidir.

Kreml əsas səbəb kimi Ukraynada 2014-cü ildən formalaşmış siyasi sistemi, onun Avropa İttifaqı və NATO-ya inteqrasiya istəyini və Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin güclənməsini adlandırır.

Tram Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski və Avropa liderləri ilə telefon danışıqlarında bu təklifi çatdırıb.

Rusiya Donetsk vilayətinin təxminən 70%-ni tutur, qalan hissədə möhkəmləndiyi ərazilər və logistika habları var.

Rus versiyası СМИ: Путин предложил Трампу вывести ВСУ из Донецкой области при заморозке фронта на остальных участках

13 avqust 2025 00:39

