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KİV: Almaniya Kansleri Netanyahunu İranla bağlı mülayim olmağa çağırıb

KİV: Almaniya Kansleri Netanyahunu İranla bağlı mülayim olmağa çağırıb Almaniya kansleri Fridrix Mertslə İsrailin baş naziri Binyamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı kansler Netanyahunu İranla bağlı mülayim olmağa çağırıb.
Digər ölkələr
19 iyun 2025 20:36
KİV: Almaniya Kansleri Netanyahunu İranla bağlı mülayim olmağa çağırıb

Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya hökumətindəki mənbəyə istinadən "Reuters" məlumat yayıb.

Telefon danışığı zamanı Kansler Netanyahunu İranla bağlı mülayim olmağa çağırıb.

Məlumata görə, telefon danışığı zamanı Merts münaqişənin diplomatik həll yollarının tapılmasının vacibliyini vurğulayıb.

Almaniya hökuməti İsraili beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməyə çağırıb.

Öz növbəsində DPA agentliyi yazır ki, söhbət 20 dəqiqə davam edib.

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İngilis versiyası Germany's Merz urges moderation in call with Netanyahu, source says
Rus versiyası Reuters: Мерц в разговоре с Нетаньяху призвал к умеренности в отношении Ирана

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