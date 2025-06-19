KİV: Almaniya Kansleri Netanyahunu İranla bağlı mülayim olmağa çağırıb

Almaniya Kansleri Fridrix Mertslə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu arasında telefon danışığı olub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya hökumətindəki mənbəyə istinadən "Reuters" məlumat yayıb.
Telefon danışığı zamanı Kansler Netanyahunu İranla bağlı mülayim olmağa çağırıb.
Məlumata görə, telefon danışığı zamanı Merts münaqişənin diplomatik həll yollarının tapılmasının vacibliyini vurğulayıb.
Almaniya hökuməti İsraili beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməyə çağırıb.
Öz növbəsində DPA agentliyi yazır ki, söhbət 20 dəqiqə davam edib.