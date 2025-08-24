Haqqımızda

KİV: ABŞ sualtı qayıqlara nəzarət üçün Qrenlandiyaya təyyarə göndərib

KİV: ABŞ sualtı qayıqlara nəzarət üçün Qrenlandiyaya təyyarə göndərib KİV: ABŞ sualtı qayıqlara nəzarət üçün Qrenlandiyaya təyyarə göndərib
Digər ölkələr
24 avqust 2025 01:15
KİV: ABŞ sualtı qayıqlara nəzarət üçün Qrenlandiyaya təyyarə göndərib

ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Qrenlandiyaya "Boeing E-6B" təyyarəsini göndəri.

"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Newsweek" jurnalı məlumat yayıb.

"ABŞ-nin nüvə sualtı qayıqları ilə əlaqə saxlaya bilən hərbi komanda təyyarəsi Qrenlandiya yaxınlığında "qeyri-adi" uçuş zamanı müşahidə edilib. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri "Merkuri" kimi də tanınan "E-6B" hava komanda məntəqəsinin Qrenlandiyadakı Pituffik kosmik bazasında yerləşdirildiyini təsdiqləyib", - nəşr bildirib.

Qeyd edək ki, sözügedən təyyarə nüvə silahı daşıyan sualtı qayıqların idarə edilməsi, əlaqələndirilməsi və nəzarət üçün nəzərdə tutulmuş hava komanda məntəqəsidir.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: США направили в Гренландию самолет для управления подлодками

Ən vacib xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi