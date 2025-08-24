KİV: ABŞ sualtı qayıqlara nəzarət üçün Qrenlandiyaya təyyarə göndərib

ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri Qrenlandiyaya "Boeing E-6B" təyyarəsini göndəri.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Newsweek" jurnalı məlumat yayıb.
"ABŞ-nin nüvə sualtı qayıqları ilə əlaqə saxlaya bilən hərbi komanda təyyarəsi Qrenlandiya yaxınlığında "qeyri-adi" uçuş zamanı müşahidə edilib. ABŞ Hərbi Dəniz Qüvvələri "Merkuri" kimi də tanınan "E-6B" hava komanda məntəqəsinin Qrenlandiyadakı Pituffik kosmik bazasında yerləşdirildiyini təsdiqləyib", - nəşr bildirib.
Qeyd edək ki, sözügedən təyyarə nüvə silahı daşıyan sualtı qayıqların idarə edilməsi, əlaqələndirilməsi və nəzarət üçün nəzərdə tutulmuş hava komanda məntəqəsidir.