KİV: ABŞ-nin xüsusi nümayəndəsi İsraildə Netanyahu ilə görüşüb

24 avqust 2025 17:53
ABŞ-nin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Tom Barak İsrailə səfər edib və orada Baş nazir Benyamin Netanyahu ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Axios"un jurnalisti Barak Ravid bildirib.

Səfərdə məqsəd ABŞ Prezidenti Donald Trampın İsraildən Livana zərbələri məhdudlaşdırmaq tələbini, həmçinin Suriya ilə danışıqlar məsələsini müzakirə etməkdir.

Ravid əlavə edib ki, səfir İsrailin strateji planlaşdırma naziri Ron Dermer, xarici işlər naziri Gideon Saar və müdafiə naziri İsrael Katz ilə də görüşüb.

İngilis versiyası US envoy meets Netanyahu on Lebanon, Syria
Rus versiyası СМИ: Эмиссар США встретился с Нетаньяху в Израиле

