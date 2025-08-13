Haqqımızda

KİV: ABŞ gələn həftə Rusiya və Ukraynanın iştirakı ilə sammit təşkil edə bilər

KİV: ABŞ gələn həftə Rusiya və Ukraynanın iştirakı ilə sammit təşkil edə bilər Vaşinqton administrasiyası ABŞ, Rusiya və Ukrayna liderlərinin iştirakı ilə üçtərəfli sammitin təşkili üzərində işləyir.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 19:53
KİV: ABŞ gələn həftə Rusiya və Ukraynanın iştirakı ilə sammit təşkil edə bilər

Vaşinqton administrasiyası ABŞ, Rusiya və Ukrayna liderlərinin iştirakı ilə üçtərəfli sammitin təşkili üzərində işləyir.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “CBS News” telekanalı öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Onların məlumatına görə, görüş gələn həftənin sonunda baş tuta bilər.

Daha əvvəl Amerika lideri Donald Tramp Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Alyaskadakı görüşünün konstruktiv olacağına dair nikbinliyini ifadə edib və Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həlli üçün üçtərəfli görüşün təşkili planlarını açıqlayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası СМИ: США могут организовать саммит с участием России и Украины в конце следующей недели

Eksklüziv xəbərlər

“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi