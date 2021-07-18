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Keniyada yanacaqdaşıyan avtomobil partlayıb, ölənlər var - VİDEO

Keniyada yanacaqdaşıyan avtomobil partlayıb, ölənlər var - VİDEO Keniyanın cənub-qərbindəki magistral yolda yanacaqdaşıyan avtomobilin partlaması nəticəsində azı 13 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.
Digər ölkələr
18 İyul , 2021 15:05
Keniyada yanacaqdaşıyan avtomobil partlayıb, ölənlər var - VİDEO

Keniyanın cənub-qərbindəki magistral yolda yanacaqdaşıyan avtomobilin partlaması nəticəsində azı 13 nəfər ölüb, 11 nəfər yaralanıb.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə “The Standard” qəzeti yerli polisə istinadla xəbər verib.

Siay vilayətində yanacaqdaşıyan avtomobil süd daşıyan yük maşını ilə toqquşub. Partlayış isə yanacaq boşaldılan zamanı baş verib.

Yanğınsöndürənlərin müdaxiləsi nəticəsində yanğın tam şəkildə lokallaşdırılıb. Yaralıların vəziyyəti barədə məlumat verilmir.

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Rus versiyası Взрыв бензовоза в Кении, есть погибшие и пострадавшие

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