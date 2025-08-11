Haqqımızda

Avropa İttifaqı bir sıra ölkələrin Ukraynaya dəstək öhdəliklərinə qoşulmasını alqışlayır Avropa İttifaqının (Aİ) üzvü olmayan bir sıra ölkələr Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və müstəqilliyini dəstəkləmək məqsədilə məhdudlaşdırıcı tədbirlər haqqında Aİ Şurasının qərarına qoşulub.
11 avqust 2025 14:50
Avropa İttifaqı bir sıra ölkələrin Ukraynaya dəstək öhdəliklərinə qoşulmasını alqışlayır

Avropa İttifaqının (Aİ) üzvü olmayan bir sıra ölkələr Ukraynanın ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və müstəqilliyini dəstəkləmək məqsədilə məhdudlaşdırıcı tədbirlər haqqında Aİ Şurasının qərarına qoşulub.

“Report”un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas bildirib.

Onun sözlərinə görə, siyahıya Albaniya, Bosniya və Herseqovina, İslandiya, Lixtenşteyn, Moldova, Monteneqro, Şimali Makedoniya, Norveç və Ukrayna daxildir.

Şuranın iyulun 18-də qəbul etdiyi qərar Ukraynanın müstəqilliyini, suverenliyini və ərazi bütövlüyünü pozan və ya təhdid edən hərəkətlərə qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirləri nəzərdə tutur.

İngilis versiyası Brussels welcomes fresh global pledges of support for Ukraine
Rus versiyası Каллас: ЕС приветствует присоединение ряда стран к обязательствам по поддержке Украины 

