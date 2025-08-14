Haqqımızda

İsraildə Şərqi Qüdsün İordan çayının Qərb sahilindən ayıran tikinti planı təsdiqlənib

İsrailin maliyyə naziri Betsalel Smotriç Şərqi Qüdsü İordan çayının Qərb sahilindən ayıracaq yaşayış məntəqəsinin tikintisi planını təsdiqləyib.
14 avqust 2025 12:40
İsraildə Şərqi Qüdsün İordan çayının Qərb sahilindən ayıran tikinti planı təsdiqlənib

İsrailin maliyyə naziri Betsalel Smotriç Şərqi Qüdsü İordan çayının Qərb sahilindən ayıracaq yaşayış məntəqəsinin tikintisi planını təsdiqləyib.

Bu barədə “Report” “Reuters” agentliyinə istinadən xəbər verir.

"Nazir bu gün Qərb sahilində mövcud yaşayış məntəqəsi ilə Qüds arasında israilli mühacirlər üçün 3401 evin tikilməsi planına həsr olunmuş mətbuat konfransı keçirəcək" - Smotriçin nümayəndəsi bildirib.

Baş nazir Binyamin Netanyahunun uzun müddətdir dondurulmuş E1 sxeminin bərpası planını dəstəkləyib-dəstəkləməyəcəyi hələ bəlli deyil.

Xatırladaq ki, İsrail bu planı ABŞ, Avropadan olan müttəfiqlər və digər dünya dövlətlərinin etirazları səbəbindən 2012-ci ildən etbarən dondurub. Onlar bu layihəni gələcəkdə fələstinlilərlə imzalanacaq istənilən sülh sazişinə təhdid hesab edirdilər.

