İsraildə məşhur marşrutlar üzrə gəzintilər isti hava səbəbindən təxirə salınıb

10 avqust 2025 12:42
İsraildə bu həftə gözlənilən qızmar istilər səbəbindən məşhur marşrutlar üzrə gəzintilər müvəqqəti olaraq ləğv edilib.

"Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail Polisi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, proqnozlaşdırılan yüksək istilərə görə bir sıra gəzintilər ən azı çərşənbə axşamına qədər bağlı qalacaq.

Sözügedən marşrutlara Kelt vadisi, Yəhudi səhrası və İordaniya vadisi daxildir.

Qeyd edək ki, Ölü dəniz ətrafında bu həftənin sonunda temperaturun 47 dərəcəyə çatacağı gözlənilir.

