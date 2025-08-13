İsrail qoşunları Suriyada Əl-Kuneytra əyalətinin 5 yaşayış məntəqəsinə daxil olub

İsrail ordusunun mexanikləşdirilmiş bölmələri Suriyanın Əl-Kuneytra əyalətinin ərazisinə daxil olaraq 5 yaşayış məntəqəsində "təmizlik işləri" həyata keçirib.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Al-Ixhbariya” telekanalı məlumat yayıb.
Şimal bölgəsində işğalçı qüvvələr Tərancda avqustun 12-də xüsusi əməliyyat keçiriblər. Oradan patrullardan biri Xodr şəhərinə doğru hərəkətini davam etdirib.
Əyalətin cənub hissəsində müvəqqəti nəzarət-buraxılış məntəqələrinin qurulduğu Tell-Əhmar təpəsi və Əl-Əsbah kəndi yaxınlığında İsrail hərbçiləri qeydə alınıb. Mərkəzi hissədə İsrail hərbçiləri Kidna kəndini işğal edərək, sakinlərin evlərindən çıxmalarını qadağan edib.
Xatırladaq ki, avqustun 10-da İsrailin 5 zirehli texnikasından ibarət kolon işğal altında olan Holan yüksəklikləri ilə sərhəddə yerləşən Ər-Rafid şəhərinə daxil olub. Digər kolon əyalətin mərkəzində, Dəməşqdən 70 km məsafədə yerləşən Ruveyhina qəsəbəsinə doğru irəliləyib.
Bundan əvvəl iyulun 26-da Parisdə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Suriya və İsrail nümayəndə heyətləri arasında danışıqlar aparılıb. Dəməşqdəki diplomatik mənbənin bildirdiyinə görə, tərəflər 1974-cü ildən İsrail və Suriya qüvvələrinin Holan yüksəkliklərindən çıxarılmasına dair razılaşmanın bərpasının mümkünlüyünü müzakirə ediblər. Onun sözlərinə görə, Suriya tərəfi İsrail qoşunlarının bu yaxınlarda irəlilədikləri mövqelərdən dərhal çıxarılması tələbini irəli sürüb.