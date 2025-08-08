Haqqımızda

İsrail Qəzzada iki fələstinli səhra komandirini öldürüb

İsrail Qəzzada iki fələstinli səhra komandirini öldürüb İsrail ordusu Qəzza zolağında Fələstinin “İslami Cihad” qruplaşmasının iki səhra komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb.
Digər ölkələr
8 avqust 2025 19:50
İsrail Qəzzada iki fələstinli səhra komandirini öldürüb

İsrail ordusu Qəzza zolağında Fələstinin “İslami Cihad” qruplaşmasının iki səhra komandirinin öldürüldüyünü açıqlayıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

“Dəqiq məhvetmə əməliyyatlarından birində “İslami Cihad” terror təşkilatının “Beyt Hanun” batalyonunun komandir müavini vəzifəsini tutan terrorçu Murad Naser Musa Əbu Carad öldürülüb. Digər analoji əməliyyat zamanı isə “Qəzza-şəhər” briqadasındakı tank əleyhinə qarşı mübarizə bölməsinin komandir müavini, terrorçu Mahmud Şükrü Dərdsəvi öldürülüb”, - məlumatda deyilir.

İsrail ordusunun məlumatına görə, öldürülən silahlılar 2023-cü il oktyabrın 7-də İsrailə hücumda iştirak edib, həmçinin İsrail vətəndaşlarına və əsgərlərinə qarşı hücumlar planlaşdırıb və həyata keçiriblər.

“Bundan əlavə, əlavə məqsədyönlü əməliyyatlar zamanı raket hücumlarına, minaatan və snayper atəşinə cavabdeh olan bir neçə HƏMAS terrorçusu məhv edilib”, - İsrail tərəfindən bildirilib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası IDF says it killed deputy commander of Hamas’s Beit Hanoun Battalion, who participated in Oct. 7 onslaught
Rus versiyası Израиль ликвидировал двух полевых командиров палестинской группировки в Газе

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkətlər edən şəxs həbs edilib
2 avqust 2025 18:17
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
Sabirabadda azyaşlıya qarşı əxlaqsız hərəkət edən şəxs polis tərəfindən saxlanılıb
2 avqust 2025 17:12
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
Supermarketdən oğurluq edən futbolçunun müqaviləsinə xitam verilib
4 avqust 2025 15:21
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
“Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında” qərarın əhatə dairəsi genişləndirilib
4 avqust 2025 11:49
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
Bakıda yarımtikilidə narkotik aludəçiləri saxlanılıb
4 avqust 2025 09:32
Hərbi Prokurorluqda yeni təyinat olub
Hərbi Prokurorluqda yeni təyinat olub
4 avqust 2025 12:47

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi