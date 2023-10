İsrail Prezidenti: "Dünyanın HƏMAS-ı və onun İrandakı tərəfdarlarını mühakimə etməsinin vaxtı çatıb"

"Artıq dünyanın İsrailin yanında olmasının və HƏMAS-ı, onun müttəfiqlərini və İrandakı tərəfdarlarını açıq və birmənalı şəkildə mühakimə etməsinin vaxtı çatıb".

"Report" xəbər verir ki, bunu İsrail Prezidenti İshak Hersoq öz “X” sosial şəbəkə hesabında bildirib.

Prezident bildirib ki, İsrail hakimiyyəti vətəndaşlarımıza qarşı bu açıq və mövcud təhlükəni aradan qaldırmaq üçün bütün lazımi tədbirləri görəcək.

"İsrail bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcək", - İ.Hersoq qeyd edib.

I call upon the family of nations - this war waged against us marks a line in the sand. Now is the time to hear clear, unequivocal condemnation of Hamas, its allies, and its backers in Iran.