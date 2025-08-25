İsrail "Hizbullah"ın tərk-silah edilməsi səylərində Livanı dəstəkləməyə hazırdır

İsrail "Hizbullah" hərəkatının tərk-silah edilməsi səylərində Livan hökumətini dəstəkləməyə hazırdır.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Baş naziri Binyamin Netanyahunun ofisindən bildirilib.
"İsrail "Hizbullah"ın tərk-silah edilməsi səylərində Livanı dəstəkləməyə və hər iki ölkənin daha təhlükəsiz və sabit gələcəyi naminə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bəyan edir. Bu, tərk-silah prosesinin həyata keçirilməsi üçün Livan Silahlı Qüvvələrinin (LAF) zəruri addımlar atacağı təqdirdə baş verəcək", - məlumatda qeyd olunub.