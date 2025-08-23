Haqqımızda

İslamabad və Dəkkə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirəcəklər

İslamabad və Dəkkə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirəcəklər Pakistan və Banqladeş Pakistanın xarici işlər naziri İshaq Darın Dəkkəyə səfəri zamanı ikitərəfli münasibətlərin geniş spektrini, eləcə də bir sıra regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəklər.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 13:06
Pakistan və Banqladeş Pakistanın xarici işlər naziri İshaq Darın Dəkkəyə səfəri zamanı ikitərəfli münasibətlərin geniş spektrini, eləcə də bir sıra regional və beynəlxalq məsələləri müzakirə edəcəklər.

Bu barədə “Report” Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, İshaq Dar şənbə günü Dəkkəyə rəsmi səfərə yola düşüb və burada müxtəlif Banqladeş liderləri, o cümlədən baş müşavir Məhəmməd Yunus və xarici işlər müşaviri Tuhid Hüseynlə mühüm görüşlər keçirəcək.

“Bu səfər Pakistan-Banqladeş münasibətlərində əhəmiyyətli bir mərhələdir, çünki Pakistanın xarici işlər naziri təxminən 13 illik fasilədən sonra Dəkkəyə səfər edir”, - nazirlikdən vurğulayıblar.

Darın səfəri Pakistanın ticarət naziri Cam Kamal Xanın rəsmi səfərindən sonra baş tutub. Xan səfəri zamanı Banqladeşin ticarət və sənaye üzrə müşavirləri ilə görüşüb.

Ticarət Nazirliyinin məlumatına görə, iki ölkə iqtisadi əlaqələri gücləndirmək və ticarət sahəsində daha geniş əməkdaşlığa kömək etmək üçün birgə ticarət işçi qrupunun yaradılması prosesindədir.

Rus versiyası Исламабад и Дакка взяли курс на развитие двусторонних отношений

