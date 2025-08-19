Haqqımızda

İran və Belarus prezidentləri Minskdə bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalayacaqlar

İran və Belarus prezidentləri Minskdə bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalayacaqlar Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko avqustun 20-də İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla danışıqlar aparacaq.
Digər ölkələr
19 avqust 2025 12:01
İran və Belarus prezidentləri Minskdə bir sıra ikitərəfli sənədlər imzalayacaqlar

Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko avqustun 20-də İran Prezidenti Məsud Pezeşkianla danışıqlar aparacaq.

“Report” “Pul pervoqo” Teleqram kanalına istinadən xəbər verir ki, Pezeşkian bu gün Minskə rəsmi səfər edəcək.

Lukaşenko və Pezeşkianın görüşü Müstəqillik Sarayında məhdud və geniş formatda keçiriləcək. Daha sonra iki dövlət arasında tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə yönəlmiş ikitərəfli sənədlər imzalanacaq.

Tərəflər Belarus və İran arasında ticarət, investisiya və sənaye kooperasiyası sahələrində əməkdaşlığı, elm, texnologiya, təhsil sahələrində birgə təşəbbüslərin həyata keçirilməsini, eləcə də Avrasiya İqtisadi İttifaqı (Aİİ), Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı (ŞƏT), BRİCS, BMT kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyəti müzakirə edəcəklər.

Xatırladaq ki, hazırda M.Pezeşkian İrəvanda rəsmi səfərdədir. Bu gün Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla İran Prezidenti arasında görüş keçirilib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
İngilis versiyası Presidents of Iran, Belarus to sign number of bilateral documents in Minsk
Rus versiyası Президенты Ирана и Беларуси подпишут в Минске ряд двусторонних документов

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Fransalı nazir Bujival sazişini xilas etmək cəhdi ilə Yeni Kaledoniyaya yollanıb
Fransalı nazir Bujival sazişini xilas etmək cəhdi ilə Yeni Kaledoniyaya yollanıb
19 avqust 2025 13:05
Estoniya XİN vətəndaşlarını Rusiyaya səfərlərdən imtina etməyə çağırıb
Estoniya XİN vətəndaşlarını Rusiyaya səfərlərdən imtina etməyə çağırıb
19 avqust 2025 12:47
Ukrayna 2026-cı ilin sonunadək Aİ-yə üzvlüklə bağlı bütün danışıq klasterlərinin açılacağına ümid edir
Ukrayna 2026-cı ilin sonunadək Aİ-yə üzvlüklə bağlı bütün danışıq klasterlərinin açılacağına ümid edir
19 avqust 2025 12:26
Modi Çində keçiriləcək ŞƏT sammitində iştirak edəcək
Modi Çində keçiriləcək ŞƏT sammitində iştirak edəcək
19 avqust 2025 11:58
Putin və Zelenskinin görüşü Macarıstanda keçirilə bilər
Putin və Zelenskinin görüşü Macarıstanda keçirilə bilər
19 avqust 2025 11:17
Moskvada Rusiya-Hindistan hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək
Moskvada Rusiya-Hindistan hökumətlərarası komissiyasının növbəti iclası keçiriləcək
19 avqust 2025 10:42
Makron Putinin Ukraynada sülhə nail olmağa hazır olduğuna şübhə edir
Makron Putinin Ukraynada sülhə nail olmağa hazır olduğuna şübhə edir
19 avqust 2025 10:39
Qazaxıstanda dəmir yolu ilə tranzit yük daşımalarının 100 milyon tona qədər artacağı gözlənilir
Qazaxıstanda dəmir yolu ilə tranzit yük daşımalarının 100 milyon tona qədər artacağı gözlənilir
19 avqust 2025 10:15
Cənubi Koreyada qatar dəmiryolçuları vurub, ölən və yaralananlar var
Cənubi Koreyada qatar dəmiryolçuları vurub, ölən və yaralananlar var
19 avqust 2025 09:34
KİV: Zelenski ərazilərin proporsional mübadiləsini güman edir
KİV: Zelenski ərazilərin proporsional mübadiləsini güman edir
19 avqust 2025 07:15

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi