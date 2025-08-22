Haqqımızda

İndoneziyada nazir müavinini korrupsiya ittihamları fonunda işdən çıxarılıb

İndoneziyada nazir müavinini korrupsiya ittihamları fonunda işdən çıxarılıb İndoneziyanın əmək resursları nazirinin müavini Emmanuel Ebenezer vəzifəsindən azad edilib və korrupsiyada ittiham olunub.
22 avqust 2025
İndoneziyada nazir müavinini korrupsiya ittihamları fonunda işdən çıxarılıb

İndoneziyanın əmək resursları nazirinin müavini Emmanuel Ebenezer vəzifəsindən azad edilib və korrupsiyada ittiham olunub.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə “Reuters” agentliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunur ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparan müstəntiqlər onu təhlükəsizlik icazələrinin verilməsinə görə qanunsuz mükafatlar almaqda ittiham ediblər.

Rüşvət alınması ilə bağlı aparılan istintaq Prezident kabinetinin üzvü, korrupsiyanın əleyhdarı olan Prabovo Subiantonun da bu işlərdə əlinin olduğunu üzə çıxarıb.

