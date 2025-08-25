Haqqımızda

Asiya-Sakit okean regionunda ən böyük hərbi təlimlər başlayıb İndoneziya və ABŞ Asiya-Sakit okean regionunda sabitliyin təmin edilməsinə yönəlmiş birgə hərbi təlimlərə başlayıblar.
25 avqust 2025 12:03
İndoneziya və ABŞ Asiya-Sakit okean regionunda sabitliyin təmin edilməsinə yönəlmiş birgə hərbi təlimlərə başlayıblar.

Bu barədə “Report” “Channel News Asia”ya istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, təlimlərə 4 100-dən çox indoneziyalı və 1 300 amerikalı hərbçi, həmçinin Avstraliya, Yaponiya, Sinqapur, Fransa, Yeni Zelandiya, Böyük Britaniya və digər ölkələrdən iştirakçılar qatılacaqlar.

Proqrama qərargah təlimləri, kibermüdafiə təlimləri və döyüş atışları daxildir.

ABŞ Silahlı Qüvvələrinin Hind-Sakit okean komandanlığının komandanı Samuel Paparo bildirib ki, builki təlimlər tarixdə ən böyük “Super Garuda Shield” təlimləridir.

ABŞ və Avstraliya kimi bəzi müttəfiqlər Çinin Sakit okean regionundakı fəaliyyətindən narahatlıqlarını ifadə edirlər, lakin Vaşinqton daha əvvəl bildirib ki, bu cür təlimlər Pekinə qarşı yönəlməyib.

Neytral siyasət yürüdən İndoneziya həm ABŞ, həm də Çinlə münasibətlərdə balansı qorumağa çalışır.

Təlimlərin bir həftədən çox davam edəcəyi planlaşdırılır.

