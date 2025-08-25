Haqqımızda

İƏT-yə üzv ölkələrin XİN rəhbərləri İsrailin Qəzzadakı hərbi əməliyyatlarını pisləyib

İƏT-yə üzv ölkələrin XİN rəhbərləri İsrailin Qəzzadakı hərbi əməliyyatlarını pisləyib İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Qəzza ilə bağlı yekun bəyanatı qəbul edərək,
Digər ölkələr
25 avqust 2025 21:55
İƏT-yə üzv ölkələrin XİN rəhbərləri İsrailin Qəzzadakı hərbi əməliyyatlarını pisləyib

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri Qəzza ilə bağlı yekun bəyanatı qəbul edərək İsrailin anklav və İordan çayının Qərb sahilindəki hərbi əməliyyatlarını pisləyib və Fələstin əraziləri üzərində nəzarətin Fələstin Milli Administrasiyasına verilməsini istəyiblər.

"Report"un xəbərinə görə, bu barədə İƏT-nin saytında dərc olunan sənəddə bildirilib.

Sənəddə İsrailin Qəzzanı və əlavə əraziləri işğal etmək planlarının yolverilməzliyi qeyd edilib, İsrailə silah-sursat tədarükünün, hərbi əməliyyatların dərhal dayandırılması və Qəzza zolağının blokadasının aradan qaldırılması tələb olunub.

Nazirlər Təl-Əvivin sülh təşəbbüslərindən imtina etməsini və atəşkəs əldə edilməsi üçün vasitəçilər vasitəsilə əməkdaşlıq etməsini pisləyiblər. Onlar İsrailin BMT-dəki üzvlüyünə yenidən baxıla biləcəyini elan edib və ölkənin “Fələstinlilərə qarşı müharibə cinayətləri və soyqırımı”na görə Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsində məsuliyyətə cəlb olunmasını istəyiblər.

Xarici işlər nazirləri BMT Təhlükəsizlik Şurasını Baş Assambleyanın sentyabrda keçiriləcək sessiyası zamanı təcili iclas keçirməyə və İsraillə diplomatik və iqtisadi əlaqələrin səviyyəsini nəzərdən keçirməyə çağırıblar. İclas iştirakçıları Misir, Qətər və ABŞ-nin atəşkəs rejiminin tətbiqi və girovların mübadiləsinə dair sazişin bağlanması üzrə diplomatik səylərini dəstəkləyiblər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Главы МИД стран ОИС приняли итоговое заявление по Газе

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi