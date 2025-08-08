Haqqımızda

Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq

Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq Hindistan ABŞ-nin tarifləri artırdıqdan sonra Yaxın Şərq, Latın Amerikası, Afrika və Cənubi Asiyada alternativ bazarlar axtaracaq.
Digər ölkələr
8 avqust 2025 00:10
Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq

Hindistan ABŞ-nin tarifləri artırdıqdan sonra Yaxın Şərq, Latın Amerikası, Afrika və Cənubi Asiyada alternativ bazarlar axtaracaq.

"Report"un "The Times of India" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Hindistan xarici işlər nazirinin müavini Dammu Ravi deyib.

Ravinin sözlərinə görə, Hindistan sənayesi yeni tariflərdən təsirlənməyəcək:

"Yüksək tarif Hindistan sənayesinə heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Bu onun bağlanmasına və ya çökməsinə səbəb olmayacaq".

O qeyd edib ki, ölkələr tez-tez tarif maneələri ilə üzləşdikdə alternativ bazarlar axtarır və Hindistan bundan sonra diqqətini Yaxın Şərq, Latın Amerikası, Afrika və Cənubi Asiya kimi regionlara yönəldəcək.

"ABŞ-yə ixrac etmək çətinləşərsə, siz avtomatik olaraq başqa imkanlar axtarmağa başlayacaqsınız", - o vurğulayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Индия на фоне повышения тарифов США будет искать новые рынки для экспорта

Ən vacib xəbərlər

Vaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub
FotoVaşinqtonda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ABŞ Prezidentinin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə görüşü olub
7 avqust 2025 23:50
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
Donald Tramp 907-ci düzəlişin icrasının dayandırılması haqqında sənəd imzalayacaq - EKSKLÜZİV
7 avqust 2025 23:50
İlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
Fotoİlham Əliyev ABŞ-də işgüzar səfərdədir
7 avqust 2025 15:01

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi