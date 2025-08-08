Hindistan ABŞ-nin tarif artımı fonunda yeni ixrac bazarları axtaracaq

Hindistan ABŞ-nin tarifləri artırdıqdan sonra Yaxın Şərq, Latın Amerikası, Afrika və Cənubi Asiyada alternativ bazarlar axtaracaq.
"Report"un "The Times of India" qəzetinə istinadən verdiyi məlumata görə, bunu Hindistan xarici işlər nazirinin müavini Dammu Ravi deyib.
Ravinin sözlərinə görə, Hindistan sənayesi yeni tariflərdən təsirlənməyəcək:
"Yüksək tarif Hindistan sənayesinə heç bir mənfi təsir göstərməyəcək. Bu onun bağlanmasına və ya çökməsinə səbəb olmayacaq".
O qeyd edib ki, ölkələr tez-tez tarif maneələri ilə üzləşdikdə alternativ bazarlar axtarır və Hindistan bundan sonra diqqətini Yaxın Şərq, Latın Amerikası, Afrika və Cənubi Asiya kimi regionlara yönəldəcək.
"ABŞ-yə ixrac etmək çətinləşərsə, siz avtomatik olaraq başqa imkanlar axtarmağa başlayacaqsınız", - o vurğulayıb.