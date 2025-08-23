Fransada sərnişinin pilot kabinəsinə girmək cəhdindən sonra təyyarə aeroporta geri dönüb

Haqqımızda

23 avqust 2025 17:18
Fransadan Portuqaliyaya uçan “Easyjet” şirkətinə məxsus təyyarənin pilot kabinəsinə girməyə cəhd edən sərnişin təyyarəni Lion hava limanına qayıtmağa məcbur edib.

“Report” “Arab News”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa polisi və “Easyjet” şirkəti məlumat yayıb.

Həmin şəxs digər sərnişinlər tərəfindən ram edilib və təyyarə yenidən yerə enənə qədər saxlanılıb.

Polisdən 26 yaşlı Portuqaliya vətəndaşının tibbi müayinədən keçdiyi və onun aerofob (təyyarə ilə uçmaqdan qorxan – red.) olduğunun müəyyənləşdiyi bildirilib. O, Fransada xəstəxanaya yerləşdirilib.

İngilis versiyası Easyjet flight does U-turn after passenger tries to enter cockpit
Rus versiyası Самолет EasyJet вернулся в аэропорт вылета после попытки пассажира проникнуть в кабину пилота

