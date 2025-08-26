Haqqımızda

Fransa Baş naziri büdcə kəsirinin varlıların hesabına azaldılmasını istisna etmir

Fransa Baş naziri büdcə kəsirinin varlıların hesabına azaldılmasını istisna etmir Fransanın Baş naziri Fransua Bayru ən yüksək gəlirə malik vətəndaşları və şirkətləri ölkənin büdcə kəsirini azaltmaq üçün əlavə səylər göstərməyə məcbur etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 19:28
Fransa Baş naziri büdcə kəsirinin varlıların hesabına azaldılmasını istisna etmir

Fransanın Baş naziri Fransua Bayru ən yüksək gəlirə malik vətəndaşları və şirkətləri ölkənin büdcə kəsirini azaltmaq üçün əlavə səylər göstərməyə məcbur etməyə hazır olduğunu açıqlayıb.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə CFDT həmkarlar ittifaqının Buissi-la-Rivyerdə keçirilən konfransında bildirib.

“Resurslarınız daha əhəmiyyətli olduqda, dövlət maliyyəsinin bərpasına töhfəniz də daha əhəmiyyətli olmalıdır. Bu səbəbdən ən varlılardan xüsusi səylər tələb olunacaq, ədalətsiz və lazımsız hesab edilən bütün hallarda isə vergi güzəştləri ləğv ediləcək”, - Bayru vurğulayıb.

Baş nazir onu da qeyd edib ki, hökumətə etimad məsələsini sentyabrın 8-də Milli Assambleyada səsverməyə çıxarmaq niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, ölkənin maliyyə sistemi təhlükə altında olduğu üçün bu qərar şüurlu şəkildə verilib.

O, həmçinin sosial müdafiə sisteminin əsas elementlərinin - işsizlikdən sığorta və pensiya təminatının idarə edilməsini sosial tərəfdaşlara, yəni biznes və həmkarlar ittifaqı nümayəndələrinə vermək niyyətini qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən çox oxunan xəbərlər

Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
Sabah bəzi rayonlara leysan yağacaq, şimşək çaxacaq
25 avqust 2025 12:18
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
Şəkidə polis meşəlik ərazidə çətənə kolları və 8 kiloqram marixuana aşkarlayıb
22 avqust 2025 08:59
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
Bakıda qeyri-etik reklam mətni olan elektron lövhə yığışdırılıb
20 avqust 2025 14:05
Ferentsvaroşun baş məşqçisi: Qarabağ ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür
"Ferentsvaroş"un baş məşqçisi: "Qarabağ" ilk oyundan sonra cütün taleyini həll etdiyini düşünür"
20 avqust 2025 02:01
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
Sumqayıtda silahlı insident törətməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
21 avqust 2025 09:16

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi