Fransa ABŞ-nin BCM üzvlərinə sanksiya tətbiq etməsindən məyus olub Rəsmi Paris ABŞ-nin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) araşdırmaları ilə əlaqəli olan xarici şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən məyus olub.
Digər ölkələr
20 avqust 2025 22:22
Rəsmi Paris ABŞ-nin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin (BCM) araşdırmaları ilə əlaqəli olan xarici şəxslərə qarşı sanksiyalar tətbiq etməsindən məyus olub.

"Report" "Anadolu" Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Fransa Xarici İşlər Nazirliyin (XİN) məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, ABŞ-nin İsrail rəhbərliyi və ABŞ vətəndaşlarına qarşı hərəkətlərinə görə BCM-in dörd hakiminə, o cümlədən fransız Nikolya Giyuya qarşı sanksiyalar tətbiq etmək qərarı rəsmi Parisi "məyus edib".

Bildirilib ki, tətbiq edilən sanksiyalar müstəqil məhkəmə prinsiplərinə ziddir.

Xatırladaq ki, ABŞ Dövlət katibi Marko Rubio bir sıra şəxslərə sanksiya tətbiq edildiyini açıqlayıb.

