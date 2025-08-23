Haqqımızda

Finlandiya Ukraynanın NATO və ya Aİ-yə üzvlük hüququnu saxlamasını vacib hesab edir

Finlandiya Ukraynanın NATO və ya Aİ-yə üzvlük hüququnu saxlamasını vacib hesab edir Avropa ABŞ ilə Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etməkdə davam edir. Onlar yalnız atəşkəs və ya sülh əldə edildikdən sonra qüvvəyə minəcək.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 17:55
Finlandiya Ukraynanın NATO və ya Aİ-yə üzvlük hüququnu saxlamasını vacib hesab edir

Avropa ABŞ ilə Ukrayna üçün təhlükəsizlik təminatlarını müzakirə etməkdə davam edir. Onlar yalnız atəşkəs və ya sülh əldə edildikdən sonra qüvvəyə minəcək.

“Report”un məlumatına görə, bunu Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb yerli “Ykkösaamu” agentliyinə müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, təhlükəsizlik zəmanətləri avtomatik olaraq NATO Nizamnaməsinin 5-ci maddəsi ilə əlaqələndirilməməlidir. “Bunlar tamamilə fərqli təhlükəsizlik təminatlarıdır. Əsasən, münaqişə başa çatdıqdan sonra Ukraynanın təhlükəsizliyinə, müstəqilliyinə, öz müqəddəratını təyin etməsinə və ərazi bütövlüyünə təminat verənlərdir”, - Stubb bildirib.

O vurğulayıb ki, indi təhlükəsizlik zəmanətlərinin nələri əhatə edəcəyini, kimin və necə iştirak edə biləcəyini müəyyənləşdirirlər: “Gəlin, çox da tələsməyək, Finlandiya mütləq hansısa məqamda iştirak edəcək, amma hələ dəqiq necə olacağını bilmirik”.

Siyasətçi qeyd edib ki, məqsəd Ukraynanın ərazi itirməməsini təmin etməkdir. “Ukraynanın öz müstəqilliyini, öz müqəddəratını təyinetmə hüququnu, yəni NATO və ya Avropa İttifaqına daxil olmaq hüququnu, güclü müdafiə qüvvələrinə malik olmaq hüququnu qoruyub saxlamasını çox vacib hesab edirəm və təbii ki, biz ərazi itkilərinə can atmırıq”, - o deyib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Финляндия считает важным, чтобы Украина сохранила право на вступление в НАТО или ЕС

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Niderland kralı dörd nazirin istefasını qəbul edib
Niderland kralı dörd nazirin istefasını qəbul edib
23 avqust 2025 17:38
Fransada sərnişinin pilot kabinəsinə girmək cəhdindən sonra təyyarə aeroporta geri dönüb
Fransada sərnişinin pilot kabinəsinə girmək cəhdindən sonra təyyarə aeroporta geri dönüb
23 avqust 2025 17:18
Zelenski: Təhlükəsizlik zəmanətləri yaxın günlərdə hazır olacaq
Zelenski: Təhlükəsizlik zəmanətləri yaxın günlərdə hazır olacaq
23 avqust 2025 16:31
Rusiyada terrora çağırışa görə bloger Markaryana qarşı cinayət işi açıla bilər
Rusiyada terrora çağırışa görə bloger Markaryana qarşı cinayət işi açıla bilər
23 avqust 2025 15:52
NATO bu il Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq
NATO bu il Ukraynaya hərbi yardımı artıracaq
23 avqust 2025 15:32
Hindistan XİN başçısı: ABŞ heç vaxt bizdən Rusiyadan neft almamağı istəməmişdi
Hindistan XİN başçısı: ABŞ heç vaxt bizdən Rusiyadan neft almamağı istəməmişdi
23 avqust 2025 13:27
İslamabad və Dəkkə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirəcəklər
İslamabad və Dəkkə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirəcəklər
23 avqust 2025 13:06
Zelenski: Ukrayna öz torpaqlarından imtina etməyəcək
Zelenski: Ukrayna öz torpaqlarından imtina etməyəcək
23 avqust 2025 12:56
Kiyevdə partlayış səsləri eşidilir
Kiyevdə partlayış səsləri eşidilir
23 avqust 2025 12:00
Suriyada terrorçu-kamikadze NBM-də özünü partladıb, bir nəfər ölüb
Suriyada terrorçu-kamikadze NBM-də özünü partladıb, bir nəfər ölüb
23 avqust 2025 11:30

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi