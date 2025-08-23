Haqqımızda

Finlandiya Prezidenti: Putin böyük geosiyasi səhvi etdi və Avropa birləşdi

Finlandiya Prezidenti: Putin böyük geosiyasi səhvi etdi və Avropa birləşdi Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması Rusiyanın Ukraynaya hücumunun birbaşa nəticəsidir.
Digər ölkələr
23 avqust 2025 18:51
Finlandiya Prezidenti: Putin böyük geosiyasi səhvi etdi və Avropa birləşdi

Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması Rusiyanın Ukraynaya hücumunun birbaşa nəticəsidir.

“Report” xəbər verir ki, bunu Finlandiya Prezidenti Aleksandr Stubb yerli “Ykkösaamu” agentliyinə müsahibəsində deyib.

Onun sözlərinə görə, ABŞ Prezidenti Donald Tramp Avropanı xarici siyasət sferasında, Rusiya lideri Vladimir Putin isə daha çox təhlükəsizlik siyasəti sferasında “oyadıb”.

“Ancaq NATO-nun müdafiə xərclərinə nəzər salsaq, Avropa Putinə görə ən pisinə hazırlaşır. Lakin, eyni zamanda, diplomatik dillə danışmaqla Tramp Avropaya müdafiə xərclərini artırmaq üçün kifayət qədər yaxşı təzyiq göstərdi”, - siyasətçi bildirib.

Stubbun fikrincə, Putin Ukraynada müharibəyə başlamaqla müasir tarixdə ən böyük geosiyasi səhvə yol verib.

“Putin qarşısına qoyduğu məqsədlərin heç birinə nail olmadı. Putin Avropanı birləşdirdi, Finlandiya və İsveçin hesabına NATO-nu genişləndirdi və faktiki olaraq, NATO-nun müdafiə xərclərini 2 faizdən 5 faizə qaldırdı”, - o vurğulayıb.

Finlandiya Prezidenti hesab edir ki, Putin Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşəcəyi təqdirdə, Rusiyanın böyük dövlət kimi qəbul olunmayacağından qorxur.

Stubb qeyd edib ki, Alyaskadakı görüş Avropa liderlərinin ümid etdiyi kimi keçməyib, lakin ondan sonra vəziyyəti təhlükəsizlik təminatlarının müzakirəsinə keçirmək mümkün olub.

“ABŞ-nin xüsusi elçisi Stiv Uitkoff ilə Putin arasında təxminən iki həftə əvvəl keçirilən görüşdə geri addım atıldı, sonra Avropa ilə Tramp arasında danışıqlarda irəliyə doğru addım atıldı, Alyaskada geriyə addım atıldı, bazar ertəsi Vaşinqtonda yenidən irəliyə doğru addım atıldı və indi biz yaxın həftələrdə də bu impulsu qorumağa çalışacağıq”, - siyasətçi qeyd edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президент Финляндии: Путин совершил крупнейшую геополитическую ошибку и Европа объединилась

Eksklüziv xəbərlər

DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi