Haqqımızda

"Erin" tropik fırtınası Puerto-Rikanın elektrik sistemini sıradan çıxarıb

"Erin" tropik fırtınası Puerto-Rikanın elektrik sistemini sıradan çıxarıb Puerto-Rikoda 140 mindən çox ev təsərrüfatı "Erin" tropik fırtınasının ada ərazisindən keçməsi nəticəsində baş verən qəza səbəbindən elektrik təchizatından məhrum olub.
Digər ölkələr
18 avqust 2025 03:17
Erin tropik fırtınası Puerto-Rikanın elektrik sistemini sıradan çıxarıb

Puerto-Rikoda 140 mindən çox ev təsərrüfatı "Erin" tropik fırtınasının ada ərazisindən keçməsi nəticəsində baş verən qəza səbəbindən elektrik təchizatından məhrum olub.

"Report" bu barədə yerli "El Nuevo Dia" qəzetinə istinadən xəbər verir.

Milli elektrik enerjisi şirkəti LUMA qəzanın aradan qaldırılması üçün təxminən 750 mütəxəssisin işlədiyini açıqlayıb.

Şirkətin vitse-prezidenti Alexandro Qonsales elektrik xətlərinə ziyan vuran güclü küləyin böyük problem təşkil etdiyini bildirib. O, elektrik təchizatının nə vaxt tam bərpa oluna biləcəyini söyləməyib.

Nəşr bildirib ki, Saffir-Simpson şkalası üzrə beşinci (ən yüksək) kateqoriyaya çatan "Erin" qasırğası həftə sonu Puerto-Rikonun şimal hissəsinin yaxınlığından keçərkən arxipelaqda güclü dalğalar, yağışlar və küləkli hava şəraiti yaradıb.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Прохождение урагана "Эрин" вблизи Пуэрто-Рико вызвало массовые отключения света

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
Sabah Bakı, Sumqayıt, Abşeron üzrə pensiyaların ödənilməsi nəzərdə tutulub
11 avqust 2025 10:35
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
Azərbaycan Taekvondo Federasiyasında yeni təyinat olub
11 avqust 2025 15:16
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
İmişlidə yeni təyinat reallaşıb
"İmişli"də yeni təyinat reallaşıb
11 avqust 2025 12:10

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi