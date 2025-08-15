Ekspertlər Alyaskadakı görüşdə Putinlə Trampın bədən dilini analiz edəcəklər

Haqqımızda

Digər ölkələr
15 avqust 2025 21:34
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan ekspertlər Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Tramp arasında keçirilən görüş zamanı onların bədən dilini təhlil etmək niyyətindədirlər.

“Report” TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “The Hill” qəzeti yazır.

Nəşr xatırladır ki, Ukrayna böhranının başlanğıcında Tramp Putinin hərəkətlərininin kifayət qədər ağıllı olduğunu bildirib. Lakin bu yaxınlarda o, Rusiya ilə danışıqların mürəkkəbliyindən məyus olduğunu bildirib.

"Həmişə olduğu kimi, Trampın davranışlarını proqnozlaşdırmaq çətindir. Bunun Rusiya üçün hansı nəticələrinin olacağı bəlli deyil. Bu və ya digər şəkildə Alyaskada keçirilən birgə mətbuat konfransında Tramp və Putinin tonu və bədən dili diqqətlə təhlil ediləcək", - məqalə müəllifləri vurğulayırlar.

Rus versiyası Эксперты будут изучать язык тела Путина и Трампа на встрече в Анкоридже

