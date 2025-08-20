Haqqımızda

Əfqanıstan, Çin və Pakistan XİN başçılarının altıncı dialoq sessiyası keçirilib

Əfqanıstan, Çin və Pakistan XİN başçılarının altıncı dialoq sessiyası keçirilib Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə Əfqanıstan, Çin və Pakistan xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli dialoquna dair altıncı sessiya keçirilib.
Digər ölkələr
20 avqust 2025 18:27
Əfqanıstan, Çin və Pakistan XİN başçılarının altıncı dialoq sessiyası keçirilib

Əfqanıstanın paytaxtı Kabildə Əfqanıstan, Çin və Pakistan xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli dialoquna dair altıncı sessiya keçirilib.

Bu barədə "Report" Əfqanıstan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir.

Məlumata əsasən, müzakirələrin əsas mövzusu siyasi, iqtisadi və tranzit sahələrində əməkdaşlığın gücləndirilməsi olub.

Əfqanıstan XİN başçısı Əmir Xan Muttaki qeyd edib ki, regionda qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsi üçün yeni imkanlar açılır və son dörd ildə ticarət, investisiya və regional bağlılıq layihələrində hiss olunacaq irəliləyişlər əldə edilib. Onun sözlərinə görə, üç ölkənin iqtisadi potensialından maksimum şəkildə səmərəli istifadə edilməli və bu, digər problemlərlə əlaqələndirilməməlidir.

Çinin xarici işlər naziri Vanq İ rəsmi Pekinin Kabillə münasibətlərinin inkişaf etdiyini bildirib və bir çox sahələrdə əməkdaşlığın genişləndiyini qeyd edib. O, həmçinin Əfqanıstan və Pakistan arasında diplomatik nümayəndəliklərin səfir səviyyəsinə qaldırılmasını müsbət qiymətləndirib.

Pakistan XİN başçısı İshak Dar isə görüşün əhəmiyyətini vurğulayıb və bunu əməkdaşlığı dərinləşdirmək üçün yaxşı fürsət adlandırıb. O, Əfqanıstan və Pakistan arasında münasibətlərin müsbət dinamikasını qeyd edib və gələcək irəliləyişlərə ümidvar olduğunu ifadə edib.

İclasın yekununda tərəflər üçtərəfli formatın davam etdirilməsinə və qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə sadiq olduqlarını təsdiqləyiblər.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası FotoВ Кабуле прошла шестая сессия диалога министров иностранных дел Афганистана, Китая и Пакистана

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi