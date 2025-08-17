Haqqımızda

Dominikan “Erin” qasırğası təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib Dominikan Respublikasının Fövqəladə Hallar üzrə İdarəetmə Mərkəzi “Erin” qasırğası səbəbindən ada ölkəsinin Atlantik okeanı sahillərində yerləşən bir sıra əyalətlər üçün təhlükəni sarı səviyyəyə qaldırıb.
17 avqust 2025 08:41
Dominikan Respublikasının Fövqəladə Hallar üzrə İdarəetmə Mərkəzi “Erin” qasırğası səbəbindən ada ölkəsinin Atlantik okeanı sahillərində yerləşən bir sıra əyalətlər üçün təhlükəni sarı səviyyəyə qaldırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Diario Libre" qəzeti məlumat yayıb.

Məlumata görə, bu tədbir səkkiz əyalətə aiddir, paytaxt və paytaxt rayonu isə yaşıl təhlükə səviyyəsində qalır. Mərkəz suyun səviyyəsinin qalxması riski ilə əlaqədar vətəndaşlara çaylara və su anbarlarına yaxın olmamağı tövsiyə edib. Qasırğanın, mütəxəssislərin proqnozlaşdırdığı kimi, Dominikan Respublikası ərazisindən təxminən 300 km aralıda keçəcəyinə baxmayaraq, mərkəz güclü yağış, külək və tufan ehtimalı barədə xəbərdarlıq edib.

Mərkəz həmçinin yaxın saatlarda çimərliklərdə olmağı qadağan edib və böyük dalğalar riski səbəbindən sahilyanı ərazilərdən uzaqlaşmağı tövsiyə edib. Atlantik sahilləri yaxınlığında yerləşən gəmilərə limanda qalmaları tövsiyə olunur.

