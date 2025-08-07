Haqqımızda

Cənubi Koreya prokurorları eks-prezidenti yenidən dindirə bilməyiblər

Cənubi Koreya prokurorları eks-prezidenti yenidən dindirə bilməyiblər Cənubi Koreya Respublikasının keçmiş birinci xanımına qarşı şübhələrlə bağlı işə baxan xüsusi prokuror Min Çjun Ginin komandası keçmiş prezident Yun Sok Yolu növbəti dəfə zorla dindirməyə apara bilməyib.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 06:04
Cənubi Koreya prokurorları eks-prezidenti yenidən dindirə bilməyiblər

Cənubi Koreya Respublikasının keçmiş birinci xanımına qarşı şübhələrlə bağlı işə baxan xüsusi prokuror Min Çjun Ginin komandası keçmiş prezident Yun Sok Yolu növbəti dəfə zorla dindirməyə apara bilməyib.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə xüsusi prokurorun nümayəndələri məlumat verib.

“İyulun 31-də məhkəmə iyulun 10-dan istintaq təcridxanasında saxlanılan Yun Sok Yolun dindirilmək üçün zorla gətirilməsinə dair order verib. Saat 09:40 radələrində şübhəlinin imtinası nəticəsində xəsarət alma riski ilə bağlı qərarın icrası dayandırılıb. Sərəncamı icra etmək cəhdinə fiziki güc tətbiqi də daxildir”, - Min Çjun Ginin nümayəndələri bildiriblər.

Onlar paytaxtın istintaq təcridxanasına gələrək yerli vaxtla saat 08:25-də (Bakı vaxtı ilə 03:25) orderi icra etməyə başlayıblar.

Avqustun 1-də xüsusi prokurorun komandası sabiq prezidenti dindirməyə gətirməyə cəhd etsə də, fiziki güc tətbiq etməmək qərarına gəlib. 7 avqust orderdən istifadə etmək üçün son gündür.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Прокуратура Южной Кореи снова не смогла принудительно допросить экс-президента

Eksklüziv xəbərlər

Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 12:48
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
4 avqust 2025 15:30
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
2 avqust 2025 13:06
Azərbaycanda ilk dəfə Moldovanın quraqlığa və xəstəliklərə davamlı üzüm sortları sınaqdan keçirilir
Azərbaycanda ilk dəfə Moldovanın quraqlığa və xəstəliklərə davamlı üzüm sortları sınaqdan keçirilir
1 avqust 2025 14:20

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi