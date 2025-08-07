Cənubi Koreya prokurorları eks-prezidenti yenidən dindirə bilməyiblər

Cənubi Koreya Respublikasının keçmiş birinci xanımına qarşı şübhələrlə bağlı işə baxan xüsusi prokuror Min Çjun Ginin komandası keçmiş prezident Yun Sok Yolu növbəti dəfə zorla dindirməyə apara bilməyib.
“Report”un xəbərinə görə, bu barədə xüsusi prokurorun nümayəndələri məlumat verib.
“İyulun 31-də məhkəmə iyulun 10-dan istintaq təcridxanasında saxlanılan Yun Sok Yolun dindirilmək üçün zorla gətirilməsinə dair order verib. Saat 09:40 radələrində şübhəlinin imtinası nəticəsində xəsarət alma riski ilə bağlı qərarın icrası dayandırılıb. Sərəncamı icra etmək cəhdinə fiziki güc tətbiqi də daxildir”, - Min Çjun Ginin nümayəndələri bildiriblər.
Onlar paytaxtın istintaq təcridxanasına gələrək yerli vaxtla saat 08:25-də (Bakı vaxtı ilə 03:25) orderi icra etməyə başlayıblar.
Avqustun 1-də xüsusi prokurorun komandası sabiq prezidenti dindirməyə gətirməyə cəhd etsə də, fiziki güc tətbiq etməmək qərarına gəlib. 7 avqust orderdən istifadə etmək üçün son gündür.