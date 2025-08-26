Haqqımızda

Cənubi Koreya Prezidenti hərbi xərcləri artırmağa hazır olduğunu bildirib

Cənubi Koreya Prezidenti hərbi xərcləri artırmağa hazır olduğunu bildirib Koreya Respublikasının Prezidenti Li Çje Myon hərbi xərcləri artırmağa hazır olduğunu bildirib.
Digər ölkələr
26 avqust 2025 04:20
Cənubi Koreya Prezidenti hərbi xərcləri artırmağa hazır olduğunu bildirib

Koreya Respublikasının Prezidenti Li Çje Myon hərbi xərcləri artırmağa hazır olduğunu bildirib.

"Report"un məlumatına görə, prezident bu barədə avqustun 25-də Vaşinqtonun Strateji və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin (CSIS) forumunda çıxışı zamanı bəyan edib.

"Mən Trampla birlikdə milli maraqlar ətrafında qurulmuş praqmatik ittifaqın yeni səhifəsini açmağa hazıram. Koreya Respublikası öhdəsinə Koreya yarımadasında təhlükəsizliyin təmin edilməsində daha böyük rol götürəcək", - deyə Li Çje Myon bildirib.

"Birincisi, biz gələcək müharibələr üçün Cənubi Koreya ordusunu "ağıllı orduya" çevirmək üçün istifadə olunacaq hərbi xərclərimizi artıracağıq", - deyə o qeyd edib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Президент Южной Кореи заявил о готовности нарастить военные расходы

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi