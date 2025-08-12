Haqqımızda

CAR tətbiq edilən tariflərə cavab olaraq ABŞ-yə yeni ticarət təklifi təqdim edəcək

CAR tətbiq edilən tariflərə cavab olaraq ABŞ-yə yeni ticarət təklifi təqdim edəcək Cənubi Afrika hökuməti ABŞ Prezidenti Donald Trampın tətbiq etdiyi əlavə 30 faizlik rüsumların azaldılması məqsədilə Vaşinqtona ticarət sövdələşməsi haqqında yenidən nəzərdən keçirilmiş təklif təqdim edəcək.
Digər ölkələr
12 avqust 2025 15:49
CAR tətbiq edilən tariflərə cavab olaraq ABŞ-yə yeni ticarət təklifi təqdim edəcək

Cənubi Afrika hökuməti ABŞ Prezidenti Donald Trampın tətbiq etdiyi əlavə 30 faizlik rüsumların azaldılması məqsədilə Vaşinqtona ticarət sövdələşməsi haqqında yenidən nəzərdən keçirilmiş təklif təqdim edəcək.

“Report” “Reuters” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Afrikanın ticarət naziri Parks Tau bildirib.

"Nazirlər Kabineti yeni danışıqlar üçün əsas kimi yenidən nəzərdən keçirilmiş təklifin təqdim edilməsinə razılıq verib", - Tau mətbuat konfransında bildirib. O əlavə edib ki, sənəd ABŞ-nin 2025-ci il üçün Milli Ticarət Qiymətləndirmələri Hesabatında göstərilən əsas iradları nəzərə alır.

Nazirin sözlərinə görə, Cənubi Afrika əvvəllər ABŞ-nin hesabatında qeyd edilmiş bir sıra sanitar və fitosanitar maneələri aradan qaldırıb. Yenidən nəzərdən keçirilmiş təklifin əlavə təfərrüatları hələ açıqlanmır.

Tau onu da deyib ki, ABŞ-dən Cənubi Afrikaya quş və donuz əti tədarükü növbəti iki həftə ərzində başlamalıdır ki, bu da mübahisəli məsələlərin həllində irəliləyişin olduğunu göstərir.

Xatırladaq ki, 2025-ci ilin aprelində ABŞ CAR-a qarşı sərt ticarət məhdudiyyətləri (10 faizlik baza tarifi və 30 faiz əlavə rüsum) tətbiq edib.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası ЮАР направит США новое торговое предложение в ответ на введенные тарифы

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Hokkaydo yaxınlığında 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
Hokkaydo yaxınlığında 5,5 maqnitudalı zəlzələ olub
12 avqust 2025 15:13
Belarus və Rusiya birgə təlimlər keçirəcək
Belarus və Rusiya birgə təlimlər keçirəcək
12 avqust 2025 15:12
Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər
Monteneqroda meşə yanğınları səbəbindən Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclası çağırıla bilər
12 avqust 2025 15:09
Fransa XİN: Alyaskadakı sammit atəşkəs və danışıqların başlanmasına gətirib çıxarmalıdır
Fransa XİN: Alyaskadakı sammit atəşkəs və danışıqların başlanmasına gətirib çıxarmalıdır
12 avqust 2025 14:24
Pakistanda Təhrik-i-Taliban qruplaşmasının 50 yaraqlısı öldürülüb
Pakistanda "Təhrik-i-Taliban" qruplaşmasının 50 yaraqlısı öldürülüb
12 avqust 2025 11:27
Aİ liderləri Ukraynanı dəstəkləyən bəyanat qəbul edib
Aİ liderləri Ukraynanı dəstəkləyən bəyanat qəbul edib
12 avqust 2025 11:00
Tayvanda qasırğa səbəbindən yüzlərlə insan təxliyə edilir
Tayvanda qasırğa səbəbindən yüzlərlə insan təxliyə edilir
12 avqust 2025 09:46
Yaponiya böyük silah ixracatçısına çevrilir
Yaponiya böyük silah ixracatçısına çevrilir
12 avqust 2025 09:37
Braziliya və Çin liderləri Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə ediblər
Braziliya və Çin liderləri Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə ediblər
12 avqust 2025 08:23
ABŞ və Cənubi Koreya arasında avqustun 25-də Vaşinqtonda sammit keçiriləcək
ABŞ və Cənubi Koreya arasında avqustun 25-də Vaşinqtonda sammit keçiriləcək
12 avqust 2025 07:50

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi