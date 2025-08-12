CAR tətbiq edilən tariflərə cavab olaraq ABŞ-yə yeni ticarət təklifi təqdim edəcək

Cənubi Afrika hökuməti ABŞ Prezidenti Donald Trampın tətbiq etdiyi əlavə 30 faizlik rüsumların azaldılması məqsədilə Vaşinqtona ticarət sövdələşməsi haqqında yenidən nəzərdən keçirilmiş təklif təqdim edəcək.
“Report” “Reuters” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Cənubi Afrikanın ticarət naziri Parks Tau bildirib.
"Nazirlər Kabineti yeni danışıqlar üçün əsas kimi yenidən nəzərdən keçirilmiş təklifin təqdim edilməsinə razılıq verib", - Tau mətbuat konfransında bildirib. O əlavə edib ki, sənəd ABŞ-nin 2025-ci il üçün Milli Ticarət Qiymətləndirmələri Hesabatında göstərilən əsas iradları nəzərə alır.
Nazirin sözlərinə görə, Cənubi Afrika əvvəllər ABŞ-nin hesabatında qeyd edilmiş bir sıra sanitar və fitosanitar maneələri aradan qaldırıb. Yenidən nəzərdən keçirilmiş təklifin əlavə təfərrüatları hələ açıqlanmır.
Tau onu da deyib ki, ABŞ-dən Cənubi Afrikaya quş və donuz əti tədarükü növbəti iki həftə ərzində başlamalıdır ki, bu da mübahisəli məsələlərin həllində irəliləyişin olduğunu göstərir.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin aprelində ABŞ CAR-a qarşı sərt ticarət məhdudiyyətləri (10 faizlik baza tarifi və 30 faiz əlavə rüsum) tətbiq edib.