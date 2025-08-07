Haqqımızda

Bolqarıstan vətəndaşının Qəzza zolağında öldürülməsi araşdırılır

Bolqarıstan vətəndaşının Qəzza zolağında öldürülməsi araşdırılır Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) missiyasının əməkdaşlarından olan Bolqarıstan vətəndaşının ölümü araşdırılır.
Digər ölkələr
7 avqust 2025 23:20
Bolqarıstan vətəndaşının Qəzza zolağında öldürülməsi araşdırılır

Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) missiyasının əməkdaşlarından olan Bolqarıstan vətəndaşının ölümü araşdırılır.

"Report" "Times of İsrael"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə araşdırma Bolqarıstan Prokurorluğu tərəfindən başladılıb.

Qeyd olunub ki, BMT əməkdaşı Marin Marinovun Qəzza zolağında İsrail tanklarının açdığı atəş nəticəsində ölməsi ilə bağlı prokurorluq tərəfindən araşdırma aparılır.

Xatırladaq ki, M. Marinov cari ilin martın 19-da Deyr əl-Bələh şəhərinin mərkəzində yerləşən BMT binasının vurulması nəticəsində həlak olub. İsrail tərəfi əvvəlcə yayılan xəbərləri təkzib etsə də, sonradan Bolqarıstandan rəsmi şəkildə üzr istəmişdi.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Болгария ведет расследование гибели своего гражданина, сотрудника миссии ООН в Газе

Eksklüziv xəbərlər

Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19
Naftogazın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
"Naftogaz"ın rəhbəri Azərbaycanla qaz sazişi haqqında: Bu, münasibətlərdə yeni səhifədir - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 15:17
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
SOCAR: Bu gündən “Ai-95” yanacağının satışı tam bərpa olunur - EKSKLÜZİV
5 avqust 2025 12:48
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
Əli Dadaşzadə: “Süni intellekt texnologiyaları bankların maliyyə proqnozlaşdırmasında əvəzolunmaz alətə çevrilib” - MÜSAHİBƏ
4 avqust 2025 15:30
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
SOCAR-ın vitse-prezidenti Azərbaycan qazının Suriyaya tədarükünü yüksək qiymətləndirib
2 avqust 2025 13:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi