“Ukraynadakı müharibədən bir ay sonra insan iztirabları və dağıntılar davam edir. Hazırda ölkədəki uşaqların yarıdan çoxu qaçqın düşüb”.

“Report” xəbər verir ki, bu fikirləri BMT baş katibi Antoniu Quttereş özünün tviter hesabında yazıb

“Humanitar böhrana cavab vermək üçün işimizi genişləndirərkən sülh çağırışımı təkrar edirəm: Bu müharibə indi bitməlidir”, - BMT baş katibi əlavə edib.

One month into the war in Ukraine, human suffering & destruction continue.



More than half of the country's children have now been displaced.



As we scale up our work to respond to the humanitarian crisis, I repeat my call for peace:



This war has to end now.