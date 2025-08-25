Haqqımızda

BMT Baş katibi tərəfləri Qəzzada təcili şəkildə daimi atəşkəsə çağırıb

BMT Baş katibi tərəfləri Qəzzada təcili şəkildə daimi atəşkəsə çağırıb BMT Baş katibi İsrailin Qəzzanın cənubundakı "Naser" xəstəxanasına endirdiyi hava zərbələrini kəskin şəkildə pisləyib.
Digər ölkələr
25 avqust 2025 22:11
BMT Baş katibi tərəfləri Qəzzada təcili şəkildə daimi atəşkəsə çağırıb

BMT Baş katibi İsrailin Qəzzanın cənubundakı "Naser" xəstəxanasına endirdiyi hava zərbələrini kəskin şəkildə pisləyib.

“Report”un ABŞ bürosunun məlumatına görə, BMT Baş katibinin müvafiq bəyanatını onun sözçüsü Stefan Düjarrik yayıb.

Bəyanatda hücum nəticəsində tibb işçiləri və jurnalistlərin həlak olduğuna xüsusilə diqqət çəkilib, bunun onların amansız münaqişə şəraitində həyati fəaliyyətlərini yerinə yetirərkən üzləşdikləri təhlükələri bir daha göstərdiyi vurğulanıb. Baş katib mülki şəxslərin, o cümlədən tibb işçiləri və jurnalistlərin hər zaman qorunmalı olduğunu qeyd edib və hadisə ilə bağlı dərhal, qərəzsiz araşdırmaya çağırıb.

O həmçinin qeyd edib ki, tibb işçiləri və jurnalistlər beynəlxalq humanitar hüquqa uyğun olaraq heç bir müdaxilə və təzyiq olmadan öz vəzifələrini icra edə bilməlidirlər.

BMT rəhbəri yenidən təcili və daimi atəşkəsin elan edilməsinə, Qəzzaya humanitar yardıma maneəsiz çıxışın təmin olunmasına və bütün girovların qeyd-şərtsiz azad edilməsinə çağırıb.

Qeyd edək ki, 2023-cü il oktyabrın 7-dən indiyədək Qəzzada 62 min 622 fələstinli həlak olub.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Генсек ООН осудил авиаудары Израиля по больнице "Насер" в Газе

Ən çox oxunan xəbərlər

Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
Azərbaycan əhalisinin orta boyu və çəkisi açıqlanıb
19 avqust 2025 16:27
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
Sabah ölkə üzrə pensiyalar tam ödəniləcək
20 avqust 2025 15:03
Hərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
FotoHərbi prokuror DSX-nin hərbi qulluqçuları ilə görüşüb
19 avqust 2025 12:49
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
Prezident “Qaz təchizatı haqqında” qanunu təsdiqləyib
19 avqust 2025 15:18
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
Avqust ayının pensiya ödənişi yekunlaşıb
21 avqust 2025 12:31
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
Azərbaycanda kriptovalyuta almaqla gəlir əldə edənlər vergi ödəməli olacaq
19 avqust 2025 11:43
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
Sabah yağış yağacaq, bəzi yerlərdə güclənəcək - PROQNOZ
19 avqust 2025 12:29
AFFA prezidenti: Qarabağın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram
AFFA prezidenti: "Qarabağ"ın Çempionlar Liqasında əsas mərhələyə vəsiqəni təmin edəcəyinə inanıram"
20 avqust 2025 09:00
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
Azərbaycanın neft ixrac etdiyi ölkələr - SİYAHI
21 avqust 2025 10:06

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi