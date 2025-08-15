Haqqımızda

Bloomberg: Alyaskada görüş keçirmək qərarı ABŞ Məxfi Xidməti üçün çətinlik yaradıb

Bloomberg: Alyaskada görüş keçirmək qərarı ABŞ Məxfi Xidməti üçün çətinlik yaradıb Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında Alyaskada görüş keçirmək qərarı ABŞ Məxfi Xidməti üçün çətinlik yaradıb.
Digər ölkələr
15 avqust 2025 02:20
Bloomberg: Alyaskada görüş keçirmək qərarı ABŞ Məxfi Xidməti üçün çətinlik yaradıb

Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp arasında Alyaskada görüş keçirmək qərarı ABŞ Məxfi Xidməti üçün çətinlik yaradıb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən “Bloomberg” məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, görüşün Amerika torpağında keçirilməsi məxfi xidmətə bütün lazımi resursları məhdudiyyətsiz köçürməyə imkan versə də, Alyaskanın coğrafi mövqeyi özlüyündə problem yaradıb.

Yüzlərlə gizli xidmət agenti Ankoricə göndərilməli, nəqliyyat və mənzillə təmin edilməli olub. Ankoricdə kirayə verilən avtomobillərin sayı azdır, ona görə də agentlər ştatın digər yerlərindən və hətta ölkədən nəqliyyat vasitələrini şəhərə gətirməli olublar.

Bundan əlavə, Alyaskada təhlükəsizliyi təmin etməklə yanaşı, məxfi xidmət sentyabrda Nyu-Yorkda keçiriləcək Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının yüksək səviyyəli həftəsinə hazırlaşır.

Rusiya və ABŞ prezidentləri Vladimir Putin və Donald Tramp avqustun 15-də Alyaskanın Ankoric şəhərində görüşəcəklər. Bu, Putinin ABŞ-ın o zamankı prezidenti Co Baydenlə Cenevrədə görüşdüyü 2021-ci ilin iyunundan bəri iki dövlət başçısı arasında ilk təkbətək danışıqlar olacaq.

Putin 1867-ci ildə ABŞ-a 7,2 milyon dollara satılan Alyaskaya səfər edən ilk Rusiya lideri olacaq.

Son illərdə ABŞ Daxili Təhlükəsizlik Departamentinin nəzdində fəaliyyət göstərən Gizli Xidmət, ilk növbədə, Amerika torpaqlarında ölkənin ali rəhbərliyinin və xarici liderlərin təhlükəsizliyini təmin edir. 2003-cü ilə qədər federal hüquq-mühafizə orqanı statusuna malik olan bu xüsusi xidmət ABŞ Maliyyə Nazirliyinin tərkibində idi. Bu onunla izah edilirdi ki, o, 1865-ci ildə ABŞ milli valyutasının saxtalaşdırılmasına qarşı mübarizə məqsədilə yaradılıb, lakin sonradan onun funksiyaları xeyli genişlənib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Bloomberg: Выбор Аляски для саммита стал вызовом для Секретной службы США

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Herş: ABŞ Qəzzada qalan girovların yeri barədə məlumat alıb
Herş: ABŞ Qəzzada qalan girovların yeri barədə məlumat alıb
15 avqust 2025 03:20
KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır
KİV: Tramp administrasiyası “Intel”də payın alınması ilə bağlı danışıqlar aparır
15 avqust 2025 02:46
Putin Rusiya tarixində ilk dəfə Trampla görüşmək üçün Alyaskaya səfər edir
Putin Rusiya tarixində ilk dəfə Trampla görüşmək üçün Alyaskaya səfər edir
15 avqust 2025 01:41
İsrail ordusu “Hizbullah”ın Livandakı obyektlərinə zərbələr endirib
İsrail ordusu “Hizbullah”ın Livandakı obyektlərinə zərbələr endirib
15 avqust 2025 00:41
CNN: İsrail Qəzza sakinlərini köçürmək üçün beş ölkə ilə danışıqlar aparır
CNN: İsrail Qəzza sakinlərini köçürmək üçün beş ölkə ilə danışıqlar aparır
15 avqust 2025 00:29
Tayvanda “Podul” qasırğası 100-dən çox insanın xəsarət almasına səbəb olub
Tayvanda “Podul” qasırğası 100-dən çox insanın xəsarət almasına səbəb olub
15 avqust 2025 00:08
Tramp ABŞ-nin Avropadakı qüvvələrini ixtisar etməyi düşünməyə hazırdır
Tramp ABŞ-nin Avropadakı qüvvələrini ixtisar etməyi düşünməyə hazırdır
14 avqust 2025 22:45
ABŞ Prezidenti: Putin mənimlə oynaya bilməz
ABŞ Prezidenti: Putin mənimlə oynaya bilməz
14 avqust 2025 22:41
Tramp: Putinlə Alyaskada görüş Rusiya və ABŞ üçün əhəmiyyətli olacaq
Tramp: Putinlə Alyaskada görüş Rusiya və ABŞ üçün əhəmiyyətli olacaq
14 avqust 2025 22:29
ABŞ, Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin birgə görüşü planlaşdırılır
ABŞ, Rusiya və Ukrayna prezidentlərinin birgə görüşü planlaşdırılır
14 avqust 2025 22:22

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi