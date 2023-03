Blinken: “Özbək tələbələrdən ilhamlandım”

Özbəkistanda ingilis dilini öyrənən tələbələrlə görüş ABŞ dövlət katibi Entoni Blinkendə böyük təəssürat yaradıb.

“Report” xəbər verir ki, ABŞ rəsmisi bu barədə tviter dəki hesabında yazıb.

“Özbəkistanda ingilis dilini öyrənən və gələcəkləri üçün böyük planları olan tələbələrdən ilhamlandım. Biz onlara indiyədək ingilis dili təhsili üçün 25 milyon dollardan çox dəstək verməkdən, 15 000 ingilis dili müəlliminin hazırlanmasına çalışırıq və 10 000 məktəbi dil dərslikləri ilə təmin etməkdən qürur duyuruq”, - Blinken vurğulayıb.