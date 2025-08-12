Haqqımızda

12 avqust 2025 15:12
Belarus və Rusiya birgə təlimlər keçirəcək

Belarus və Rusiya silahlı qüvvələrinin sentyabrın 12-16-da “Zapad-2025” birgə təlimləri keçiriləcək.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Belarus Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir.

Müdafiə Nazirliyindən qeyd olunub ki, təlimlərin keçirilməsində ümumi məqsəd Belarus və Rusiya Federasiyasının İttifaq dövlətinin hərbi təhlükəsizliyini təmin etmək imkanlarının və mümkün təcavüzü dəf etməyə hazırlıq səviyyəsinin yoxlanılmasıdır.

Təlimlərə rəhbərlik Belarus Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahı tərəfindən həyata keçiriləcək.

Son xəbərlər

