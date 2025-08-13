Haqqımızda

Avstraliya və Vanuatu arasında 327 milyon dollarlıq saziş imzalanacaq

Avstraliya və Vanuatu arasında 327 milyon dollarlıq saziş imzalanacaq Avstraliya və Vanuatu Çin tərəfindən artan rəqabət fonunda iqtisadi və müdafiə əlaqələrini gücləndirmək məqsədilə 500 milyon Avstraliya dolları (327,4 milyon dollar) məbləğində sazişin bağlanması barədə razılığa gəlib.
Digər ölkələr
13 avqust 2025 11:50
Avstraliya və Vanuatu arasında 327 milyon dollarlıq saziş imzalanacaq

Avstraliya və Vanuatu Çin tərəfindən artan rəqabət fonunda iqtisadi və müdafiə əlaqələrini gücləndirmək məqsədilə 500 milyon Avstraliya dolları (327,4 milyon dollar) məbləğində sazişin bağlanması barədə razılığa gəlib.

Bu barədə “Report” “Reuters” agentliyinə istinadən məlumat verir.

Vanuatunun Baş naziri Cotam Napat bildirib ki, bu saziş Avstraliyanın növbəti onillikdə Vanuatuya sərmayə qoymasına imkan verəcək.

"Saziş hər iki ölkəyə çoxsaylı ticarət faydaları gətirəcək", - o bildirib.

Avstraliyanın Baş nazirinin müavini Riçard Marles isə qeyd edib ki, saziş "iki ölkənin ortaq taleyini" nümayiş etdirir.

"Bu, bir qonşu kimi bizim ortaq təhlükəsizlik mühitimizin və bir-birimizə qarşı öhdəliklərimizin olmasının etirafıdır", - Marles bildirib.

O əlavə edib ki, saziş yaxın həftələrdə Cotam Napat və Avstraliyanın Baş naziri Entoni Albaneze tərəfindən rəsmi qaydada imzalanacaq.

Saziş, həmçinin iqlim dəyişikliyinə uyğunlaşma tədbirlərinin maliyyələşdirilməsini də əhatə edir.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Австралия и Вануату подпишут соглашение на $327 млн

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Çin hərbçiləri ABŞ esminesini mübahisəli ərazidən uzaqlaşdırıb
Çin hərbçiləri ABŞ esminesini mübahisəli ərazidən uzaqlaşdırıb
13 avqust 2025 11:24
Fransa kanaklara zorla saziş qəbul etdirməyə çalışır
Fransa kanaklara zorla saziş qəbul etdirməyə çalışır
13 avqust 2025 10:44
Çin Avropanın iki bankına qarşı sanksiyalar tətbiq edib
Çin Avropanın iki bankına qarşı sanksiyalar tətbiq edib
13 avqust 2025 10:40
Ukrayna aviaşirkəti səhlənkarlıqda günahlandırılıb, İranda ölən sərnişinlərin ailələrinə zərəri ödəməli olacaq
Ukrayna aviaşirkəti səhlənkarlıqda günahlandırılıb, İranda ölən sərnişinlərin ailələrinə zərəri ödəməli olacaq
13 avqust 2025 10:38
Yeni Kaledoniyanın müstəqilliyi uğrunda hərəkat Bujival sazişini rədd edib
Yeni Kaledoniyanın müstəqilliyi uğrunda hərəkat Bujival sazişini rədd edib
13 avqust 2025 09:55
Hindistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 240-a çatıb
Hindistanda daşqınlar və torpaq sürüşmələri nəticəsində ölənlərin sayı 240-a çatıb
13 avqust 2025 07:57
KİV: “Avropa üçlüyü” İrana sanksiyaların bərpası üçün BMT-yə müraciət edib
KİV: “Avropa üçlüyü” İrana sanksiyaların bərpası üçün BMT-yə müraciət edib
13 avqust 2025 07:24
Braziliyada zavodda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb
Braziliyada zavodda partlayış nəticəsində 9 nəfər ölüb
13 avqust 2025 06:41
İsrail qoşunları Suriyada Əl-Kuneytra əyalətinin 5 yaşayış məntəqəsinə daxil olub
İsrail qoşunları Suriyada Əl-Kuneytra əyalətinin 5 yaşayış məntəqəsinə daxil olub
13 avqust 2025 06:06
Putini Alyaskada ABŞ-nin xüsusi xidmət orqanları mühafizə edəcək
Putini Alyaskada ABŞ-nin xüsusi xidmət orqanları mühafizə edəcək
13 avqust 2025 05:13

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi