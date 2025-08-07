Avropa Komissiyasının sədri: Zelenski ilə sülh müqaviləsinin bağlanması üçün növbəti addımları müzakirə etdim

Avropa Komissiyasının (AK) sədri Ursula fon der Lyayen və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski telefon danışığı zamanı Rusiya ilə sülh müqaviləsinin bağlanması üçün növbəti addımları müzakirə ediblər.
“Report” xəbər verir ki, bu barədə AK sədri “X” hesabında yazıb.
"Biz danışıqlar yolu ilə sülh sazişinin bağlanması üçün növbəti addımları, Ukraynanın gələcəkdə Avropa İttifaqına üzvlüyünü, eləcə də onun bərpasını müzakirə etdik. Avropanın mövqeyi aydındır. Biz Ukraynanı tam dəstəkləyirik, ədalətli və davamlı sülhün təmin edilməsində fəal rol oynamağa davam edəcəyik", - o qeyd edib.