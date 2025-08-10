Avropa İttifaqı Ukraynaya hərbi və iqtisadi yardımı davam etdirməyə hazırdır

Haqqımızda

10 avqust 2025 04:06
Avropa ölkələri Ukraynaya hərbi və iqtisadi yardımı davam etdirməyə və ona diplomatik dəstək verməyə hazırdır.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə Fransa, İtaliya, Böyük Britaniya, Finlandiya, Almaniya və Polşa liderlərinin və Avropa Komissiyasının rəhbərinin birgə bəyanatında deyilir.

Bəyannamənin mətnində deyilir: “Biz münaqişənin diplomatik yolla sona çatması üçün bu işi dəstəkləməyə hazırıq, eləcə də Ukraynaya əhəmiyyətli hərbi və maliyyə dəstəyimizi, o cümlədən “İstəklilər koalisiyası”nın fəaliyyəti çərçivəsində, eləcə də Rusiya Federasiyasına qarşı məhdudlaşdırıcı tədbirləri saxlamaq və tətbiq etməklə dəstəkləməyə hazırıq”.

Bəyanatı imzalayan liderlərin fikrincə, münaqişəyə yalnız aktiv diplomatiya, Ukraynaya dəstək və Rusiyaya təzyiqlə son qoymaq olar.

