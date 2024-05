ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Gürcüstan Prezidenti ilə görüşüb

ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Maltanın xarici işlər naziri İan Borq Gürcüstan Prezidenti Salome Zurabişvili ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan Prezidenti "X"də yazıb.

"Gürcüstandakı mövcud vəziyyəti, azad və ədalətli 2024-cü il seçkilərinin əhəmiyyətini və Gürcüstan ərazilərinin davam edən işğalını müzakirə etdik", - Zurabişvili bildirib.